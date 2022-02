Per als ramaders el transport d’animals vius és una part necessària de la producció i la distribució de bestiar. Exerceix un paper vital en el manteniment de la fortalesa econòmica i la vitalitat social dels territoris, amb les principals àrees de producció en molts casos ubicades en àrees despoblades o gairebé despoblades a la UE. El clima, l’entorn i la tradició han propiciat el desenvolupament de diferents models productius a cada regió. Per això el transport d’animals és necessari, ja que els permet ser complementaris i per tant més sostenibles i eficients.

Avui dia, moltes noves millores tecnològiques estan disponibles per a diferents formes de transport que milloren la qualitat, el compliment i el benestar animal durant el viatge. Tenir en compte el principi de «el menys possible, tant com calgui».

L’experiència pràctica i la investigació científica han demostrat que les prioritats principals han de ser la qualitat del transport i la idoneïtat per viatjar, més que la distància o el temps. La qualitat de les condicions en els vehicles per al transport d’animals és molt important per al benestar animal.

Penso que els ramaders estan totalment d’acord que només s’han de transportar animals aptes per al transport. A més, si un animal es posa malalt o es fereix, ha de ser atès com més aviat millor. Això no obstant, destaquen que qualsevol revisió de la legislació sobre transport animal per protegir els animals ha d’estar avalada per la ciència per ser més fàcil d’implementar.