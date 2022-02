L’any passat, segons EV-Volumes, es van matricular al món un total de 6,75 milions d’unitats de vehicles endollables, comptant 100% elèctrics i híbrids endollables i turismes i vehicles comercials lleugers. Aquesta xifra suposa un increment del 108% respecte el 2020 i una quota sobre el mercat global del 8,3%, millorant des del 4,2% de l’any anterior. En total, el 71% de les unitats venudes van ser vehicles elèctrics i el 29% van ser híbrids endollables.

D’aquesta manera, el mercat d’endollables es va tornar a disparar després de dos anys de creixement contingut per culpa de canvis reguladors en mercats importants com el xinès i la covid-19, pujant un 42% el 2020 i un 9% el 2019. Prèviament, des de 2012 sempre s’havia millorat més d’un 50% excepte el 2016, quan va ser d’un 46%. Des d’EV-Volumes esperen que aquest any es mantingui la tendència de creixement important, encara que destaquen que la xifra del 2021 es deu als baixos volums de vendes del 2020, per la qual cosa la del 2022 serà més modesta. Segons les seves estimacions, aquest any s’assoliran les 9,5 milions d’unitats, encara que podrien ser més si se soluciona la crisi de proveïment de xips i altres components.

Amb més pes al mercat

La important pujada dels cotxes endollables el 2021 contrasta amb la tímida millora del mercat total, recuperant-se amb prou feines un 4,6% respecte el 2020. Aquestes condicions van permetre que la quota de mercat d’aquest tipus de vehicles es doblés, arribant al 8,3 %. En aquest sentit, Europa va ser la regió amb una quota de mercat més gran, pujant des del 10% del 2020 fins a un 17% l’any passat, amb un pic del 26% al desembre, quan el Tesla Model 3 es va convertir en el cotxe més venut del continent. Els mercats europeus s’han vist impulsats per l’estricta normativa d’emissions, que obliga les marques a confiar en híbrids endollables i elèctrics per reduir la mitjana d’emissions.

La resta de regions es van quedar molt lluny d’Europa quant a quota, encara que en volums totals la Xina continua sent el mercat principal per a aquest tipus de vehicles. El Gegant Asiàtic va signar una quota del 13,3% amb un total de 3,39 milions d’unitats venudes. El segon mercat mundial va ser Alemanya, amb 690.000 unitats. Paral·lelament, el mercat nord-americà (Canadà i Estats Units) va tancar el 2021 amb una quota d’endollables del 5,5%, millorant des del 2,3% del 2020. Segons EV-Volumes, a la resta de mercats analitzats, 70 en total, els endollables van assolir només un 1,5% de quota.

Espanya va ser el dotzè mercat principal per a vehicles endollables, amb 70.000 unitats, per darrere del belga, amb 71.000 unitats, el neerlandès, amb 98.000 unitats, i el coreà, amb 115.000 unitats. El podi global, després de la Xina i Alemanya, el van completar els EUA amb 668.000 unitats.

Els cotxes més venuts

Tesla es va convertir en el principal fabricant de vehicles endollables del món amb un total de 936.000 entregues, 436.000 més que l’any anterior. La firma nord-americana va col·locar el Model 3 com l’endollable més venut i com la segona berlina de mida mitjana més venuda del món, comptant tots els tipus de propulsió, amb 501.000 unitats, vehicle només superat pel Toyota Camry.

El Model 3 no va ser l’únic Tesla al top10 d’endollables més venuts. El Model Y, el SUV més assequible de la marca, va ser el tercer model més matriculat del món, amb 411.000 unitats, malgrat no iniciar-se les entregues a Europa fins a l’agost. Entre tots dos vehicles de Tesla es va col·locar el Wuling Mini EV, amb 424.000 unitats.

Després dels tres primers, només el Volkswagen ID. 4 i el Renault Zoe van plantar cara a les marques xineses. L’alemany va ser el quart endollable més venut amb 122.000 unitats, mentre que el francès va ser el novè amb 77.000, caient des de les 102.000 del 2021. La resta de vehicles més populars corresponen a marques xineses com BYD, que va col·locar el Qin Plus PHEV, el Han BEV i el Song Pro PHEV a la llista, o Li Xiang, que va registrar 90.000 vendes del seu primer cotxe, l’One.

Millores per sobre del 50%

Per marques, totes les firmes del món excepte l’Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi (+16%) i Tata-Jaguar Land Rover (+38%) van millorar per sobre del 50%. Al podi de més venuts, Tesla ho va fer en un 87%, el Grup Volkswagen en un 80% i BYD en un 225%. Van destacar la pujada del 142% de General Motors i el 217% de Ford, que va veure com el Mustang Mach-E entrava al mercat amb molt bon peu.