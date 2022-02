Gairebé 95.000 opositors es presentaven ahir a les proves d’accés de diferents llocs de l’Administració General de l’Estat (AGE) a totes les comunitats autònomes, amb l’objectiu de cobrir les 4.015 places convocades per l’administració el mes de maig passat. Les vacants, dividides en 1.500 places de nou ingrés (850 per al cos d’administratiu i 650 per al d’auxiliar), 1.500 a llocs de promoció interna i 1.015 més dirigides a l’estabilització de personal temporal, són «insuficients» per a la Central Sindical Independent i de funcionaris (CSIF), que assegura en nota de premsa que l’oferta «no cobreix les necessitats estructurals d’ocupació».