Les dones astronautes són l’exemple que elles també miren a l’espai amb el fi de conèixer el que hi ha fora de la nostra atmosfera, de voler explorar el que hi ha més enllà del sistema solar. Valentina Tereshkova, la primera dona a anar a l’espai, va dir fa més de cinc dècades que si fos per ella, “viatjaria una altra vegada a l’espai, encara que sigui com a turista, i també volaria a Mart, fins i tot amb bitllet només d’anada”. ¿Li va donar Valentina la clau a Elon Musk?

Fem un recorregut per algunes dones que van voler mirar una mica més enllà. Valentina Tereshkova era una enginyera russa que va ser la pionera en els viatges espacials femenins. La van seleccionar entre més de quatre-cents aspirants per pilotar el Vostok 6, llançat el 16 de juny de 1963. Ella va anar sola a l’espai. Mae Jemison, enginyera, mèdica militar i astronauta de la NASA. Va ser la primera dona afroamericana a viatjar a l’espai a bord de l'Endeavour en la missió STS47, i durant els vuit dies que va estar a l’espai va realitzar experiments sobre la ingravidesa en la tripulació i en ella mateixa. Peggy Whitson va fer realitat els seus somnis quan el 5 de juny de 2002 va pujar a bord de l’Endeavour. Whitson es va convertir en la primera dona comandant de l’Estació Espacial Internacional (ISS) en el seu segon viatge. Aquesta vegada, a bord de la càpsula Soiuz TMA-11, en la qual va supervisar les tasques de construcció del complex i va realitzar diverses passejades espacials. Helen Sharman va ser la primera cosmonauta britànica a viatjar a l’espai el 1991 en la missió Soiuz TM-12. Després de sentir un anunci a la ràdio, Sharman va decidir llavors presentar-se a les proves per al projecte Juno, en les quals va ser seleccionada d’entre més de 13.000 candidats. Anna Lee Fisher es va convertir en la primera mare que va anar a l’espai. Durant el temps que va treballar a la NASA, ha participat en tres programes principals: el transbordador, l’estació internacional i el projecte Orió. Shannon Lluïu ha participat en cinc vols i ha passat més de 300 dies a l’espai. De fet, va ostentar el rècord de ser la dona que més dies va estar en òrbita del món. És l’única nord-americana que va servir a bord de l’estació espacial russa Mir. Svetlana Savitskaya va ser la primera a passejar pel cosmos el 1982 des de la Soiuz T-7. Va estar fora de l’estació durant gairebé 4 hores realitzant treballs de soldadura. Svetlana va patir el masclisme d’alguns dels seus companys, per exemple, quan es va obrir l’escotilla de l’estació espacial soviètica van comentar: “Tenim un davantal preparat per a tu, Sveta”. Ellen Ochoa tenia estudis de física, matemàtiques i música i encara que no tenia el somni de ser astronauta, va arribar al dalt de tot. Va participar en quatre missions espacials i va acumular prop de mil hores de vol vivint en un ambient de microgravetat. Ellen va arribar a dir que se sentia tres vegades més lleugera a l’espai que a la Terra. Anousheh Ansari és una enginyera iraniana-nord-americana presidenta de Prodeà Systems Inc. Ansari es va enlairar a la Soiuz TMA-9 amb el comandant de la missió Mikhaïl Tyurin (RSA) i l’enginyer de vol, Michael López-Alegría (NASA) el 18 de setembre de 2006 des de Kazakhstan. Ansari es va convertir en la primera dona turista espacial. Kalpana Chawla, doctora en enginyeria espacial de la NASA, és considerada una heroïna nacional a l’Índia, país d'on procedeix. Va morir en la tragèdia del Colúmbia el 2003, 16 minuts abans de l’aterratge. Kalpana Chawla era instructora de vol certificada i era experta en dinàmica de fluids d’energia d’elevació computeritzats. Va volar per primer cop a l’espai el 1997 i després el 2003 registrant un total de 30 dies, 14 hores i 54 minuts a l’espai.