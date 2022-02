Fer realitat un canvi de model energètic cap a un altre més net, responsable i sostenible no és fàcil. Però sí que ho és fer aquesta transició de la mà d’una empresa local i compromesa com és Agrienergia. No es tracta només d’instal·lar moltes renovables, que també… Però, si volem gaudir d’una energia més neta, i a la vegada a un preu assequible i a demanda, és a dir, si volem tenir garantida una energia verda i barata cada hora de cada dia de l’any, s’ha de fer un plantejament global.

Des d’Agrienergia ens ho volen posar de manera fàcil i senzilla i ens apunten que «s’han d’instal·lar moltes renovables, s’ha de fomentar molt l’eficiència energètica (l’energia més sostenible és la que no es consumeix), s’ha d’incentivar l’autoconsum ben dissenyat, ajustat a les necessitats de l’habitatge o empresa» i també «s’ha de dissenyar i facilitar que comunitats de veïns, empreses o ciutadans comparteixin l’energia optimitzant-la, s’ha de comptar amb la tecnologia de suport que garanteixi l’energia quan no tenim sol ni vent, i s’ha d’intentar que l’energia de la xarxa que necessitem com a complement sigui verda, certificada per la CNMC amb garanties d’origen renovable».

És per això que des d’Agrienergia entenen que «les empreses amb experiència i coneixement en aquest sector, tenim la responsabilitat de posar aquestes eines al servei del ciutadà i les comunitats que vulguin fer la transició a nivell particular o local, amb seguretat, rigor i garantia d’èxit».

I és per això que vol ser el proveïdor energètic de solucions dirigides cap a la transició energètica i asseguren que:

- Oferim energia 100% renovable, amb la garantia de la CNMC, que portem a casa teva, al teu negoci o empresa a través de la xarxa elèctrica, amb nivells de qualitat i seguretat màxims.

- Podem dissenyar-te la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic que necessites, amb rigor tècnic i analític, minimitzant la inversió i l’impacte visual, i maximitzant els estalvis energètics i econòmics, amb Agrienergia Solar

- Compensem els excedents d’autoconsum i t’informem de l’estalvi exacte i real que obtens.

- També amb Agrienergia Solar donem tot el suport necessari per a la constitució efectiva de comunitats energètiques, a partir d’autoconsums col·lectius, que funcionin, aportant estalvi i energia km0 i directa del sol a qui potser no pot accedir a una instal·lació fotovoltaica pròpia

- Posem a la teva disposició totes les dades de consum elèctric, de generació i aprofitament fotovoltaica si tens, analitzant-les i mostrant-les de la manera més senzilla, amb Agrienergia Digital, perquè puguis prendre les decisions energètiques més encertades

- I ara podem portar a casa teva el gas natural que necessitem per fer la transició amb seguretat, com a complement energètic del consum d’electricitat verda, i que tan aviat com estigui disponible, serà gas renovable, amb Agrienergia Gas

Per tot plegat, des d’Agrienergia han desenvolupat tots aquests serveis, i els que vindran, pensant a «posar-nos al costat de la transició energètica més realista i eficient, però, i sobretot, al teu costat, si és que t’engresca ser partícip actiu del canvi que vivim».