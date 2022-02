Amb l’objectiu d’implicar els diferents sectors de la ciutat de Girona cap a un nou model de transició energètica i de sensibilització pel medi ambient, i alhora desenvolupar els compromisos establerts en la declaració de l’emergència climàtica aprovada pel Ple municipal d’11 de novembre de 2019, l’Ajuntament de Girona crea l’Oficina per la Sostenibilitat, ubicada al carrer Ciutadans 4, on antigament hi havia la Perfumeria Jordà.

L’Oficina per la Sostenibilitat permet centralitzar en un únic punt tota la informació relacionada amb la sensibilització ambiental, l’emergència climàtica i la sostenibilitat de la ciutat, esdevenint així un espai de divulgació i informació més proper i àgil per a la ciutadania, les entitats i les empreses, fonamental per a consolidar un model de ciutat més sostenible.

En aquest sentit, l’àmbit de l’energia és clau per fer front a l’emergència climàtica. Segons les darreres dades de l’any 2017, s’estimava que cada habitant de la ciutat de Girona emetia 2,16 tones de CO2 anuals. Des de l’Oficina per la Sostenibilitat, i per tal d’impulsar la transició energètica, s’ofereix informació en relació amb les diferents energies renovables, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible, entre d’altres, així com en relació amb les subvencions i bonificacions disponibles.

Pel que fa a l’eficiència energètica i a la rehabilitació, i tenint en compte que els edificis són els responsables d’aproximadament un terç de les emissions de CO2 a la ciutat, l’Ajuntament de Girona participa en el projecte Edificat, cofinançat pels fons europeus FEDER gràcies al Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), i ofereix assessorament de forma gratuïta i individualitzada en el procés de rehabilitació energètica de la teva llar. D’aquesta manera podràs estalviar en la teva despesa de llum i gas al mateix temps que contribuiràs en la lluita contra el canvi climàtic.

D’altra banda, properament també es proporcionarà assessorament a les persones i famílies en situació de pobresa energètica per tal de garantir l’accés als subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges. Amb això, i juntament amb els altres projectes relacionats amb l’energia, es permetrà reduir el consum energètic residencial per habitant, que el 2019 es calculava en 3.623,7 kWh/habitant.

Us animem que visiteu l’Oficina per la Sostenibilitat i pugueu beneficiar-vos d’aquest nou servei que ens permetrà construir entre tots una ciutat més sostenible, capaç de fer front a l’emergència climàtica.

Més informació a:

www.girona.cat/

oficinaperlasostenibilitat

Instagram:

@oficinasostenibilitat_gi