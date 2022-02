Millorar la plena ocupació de la dona en el món laboral és un dels reptes de qualsevol societat moderna. Les comarques gironines no queden excloses d’aquest objectiu, ja que les xifres demostren encara l’existència d’una desigualtat entre homes i dones pel que fa a les ocupacions i responsabilitats laborals. Des de la Universitat es comença a girar la truita en favor de les dones. Almenys, en el món acadèmic en l’àmbit gironí hi ha més dones que homes. Per exemple, en el curs 2020-2021, la comunitat universitària a Girona estava formada per 10.056 dones per davant de 7.957 homes.

Segons consta a la web de la UdG, la presència de les dones és majoritària a excepció del col·lectiu del personal docent i investigador on predominen els homes. Les dones representen el 44’92%. Però la situació de les dones en la ciència es pot capgirar si hi ha més dones que homes cursant estudis universitaris i de formació. Una altra dada a tenir en compte i que reflecteix que les dones són minoria en el camp científic. Entre el personal docent i investigador un 55% són homes i un 45% dones, segons les xifres del curs 2020-2021. I a l’hora de l’ensenyament, a la Facultat de Ciències hi ha més paritat entre homes i dones entre el personal docent. 155 homes per 122 dones.

D’altra banda, hi ha dades que apunten que la presència femenina en llocs de decisió augmenta va créixer un 39% durant l’any 2020. Les dones tenen una formació superior als homes, però estan «infrarepresentades» en el sector TIC i en el terreny de la recerca i la investigació. I per la situació no era prou insuficient durant la pandèmia aquesta diferència encara s’ha fet més evident.

Per aquest motiu, el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència ha de servir per reforçar la necessitat d’acabar amb aquesta desigualtat. El principal repte és que la dona assoleixi llocs destacats i de responsabilitat en diversos àmbits. No únicament en el món empresarial sinó també en la societat. Algunes dades ja conegudes apunten que la presència femenina en llocs de decisió ha augmentat fins al 39% el 2020, segons l’actualització dels Indicadors d’Igualtat de gènere de Catalunya 2020 elaborat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) i la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dones tenen una formació superior a la dels homes, amb un 58% de les titulades universitàries. Tot i això, aquesta relació no es trasllada en els àmbits de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i Recerca i Desenvolupament (R+D), amb una presència femenina «infrarepresentada».