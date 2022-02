Per què va triar fer la carrera d’infermeria?

Sempre m’ha agradat més la branca científica. Em volia dedicar a alguna cosa que directament ajudés a millorar la vida de la gent, que em fes sentir viva, que m’ajudés a viure experiències emocionals intenses i que em pogués dedicar sempre amb ganes... Tornaria a triar ser infermera.

Va tenir el suport d’algú a l’hora d’escollir la seva carrera? Algú la va animar?

No és una carrera que generi gaires dubtes a nivell de futur. Per tant, els meus pares, els va semblar perfecte des del primer moment. Encaixava perfectament amb les meves inquietuds, que ells ja coneixien. Tant la meva germana com jo hem pogut estudiar allò que hem volgut.

Què li diria ara a una noia que s’està plantejant iniciar uns estudis científics?

Vols dir que li diria a la meva filla si volgués fer algun grau de ciències? El mateix que li diria al meu fill. Que s’ha d’escollir la carrera en la que pensis que pots trobar-te millor. Que les professions no han d’estar assignades a gènere. I que, si en algun moment s’hi troben, lluitin per disminuir aquesta bretxa.

Ha notat mai alguna mirada de desaprovació pel fet de ser dona en el seu terreny professional?

Infermeria és una professió que sempre ha tingut mancances a nivell de reconeixement social i administratiu. El fet que històricament, infermeria hagi estat una professió més feminitzada que d’altres, no ha ajudat.

Actualment, més del 80% de les infermeres són dones i aquest fet ha condicionat una falta d’equitat respecte a altres professions amb el mateix grau de formació. Quan entrem en un box dos companys (un infermer i una infermera), per poder comentar quelcom del pacient, l’infermer es converteix immediatament en “el metge” per al pacient i la infermera segueix sent la “nena” o infermera. L’assignació d’estereotips de gènere femenins a la professió infermera afecta la invisibilització del nostre rol autònom i la jerarquització amb altres professions sanitàries.

El pes de la medicina actualment, també està portat per dones, però el seu passat històric, avala aquesta no discriminació per gènere. Infermeria és una professió indispensable en la nostra sanitat i cal donar-li el lloc que es mereix.