Catalunya es va convertir l'any passat en la tercera regió europea amb més empreses, universitats i centres de recerca que van captar fons europeus Green Deal per a projectes R+D i innovació en l'àmbit de la sostenibilitat i de la lluita contra el canvi climàtic. Segons dades d'ACCIO, durant el 2021, es van obtenir 27,4 milions d'euros per a 50 empreses i centres tecnològics de recerca. Catalunya només s'ha vist superada per la regió de Brussel·les, amb 64 empreses i entitats beneficiàries, i la Ile de France, a París, amb 55. En el cas de Catalunya, ACCIO va donar suport a dos de cada tres destinataris dels ajuts

Aquestes dades d'ACCIO es van donar a conèixer ahir coincidint amb la trobada entre el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el nou director de la Represetnació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro. Les convocatòries del Green Deal suposen el programa d'ajuts més important de la Comissió Europea per a projectes relacionats en l'àmbit de la sostenibilitat dins de l'Horizon 2020. En aquest sentit, tot i representar només l'1,5% de la població de la UE, les empreses i entitats catalanes han rebut el 3,1% del total dels fons del Green Deal i el 2,7% del pressupost concedit. en relació a l'Estat espanyol, una de cada quatre empreses i entitats beneficiàries són catalanes (25,3%) i aquestes han accedit al 29,1% del pressupost.