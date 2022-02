Un dels reptes educatius de la societat actual és incrementar la presència d’alumnes en estudis científico-tècnics. Malgrat els esforços realitzats i les iniciatives públiques i privades, les disciplines STEM continuen tenint una baixa representació femenina que limita l’accés de les dones al mercat laboral. Segons l’informe de la Unesco sobre l’educació de les dones en aquestes matèries, només el 35% dels estudiants inscrits en carreres d’aquestes branques són dones, unes dades que posen de manifest la necessitat de seguir treballant en aquesta línia per fomentar la formació en aquesta branca entre les joves al nostre país.

En aquest escenari, CaixaBank i Microsoft tenen en ple auge els Premis WONNOW que incentiven les millors estudiants de graus universitaris científics i tècnics d’Espanya. Recentment s’ha celebrat la quarta edició que inclou un premi en metàl·lic de 10.000 euros a l’alumna amb millor expedient acadèmic i 10 beques remunerades per treballar durant sis mesos a CaixaBank, així com l’accés a un programa de mentoring de Microsoft. Totes dues entitats busquen contribuir amb aquests guardons al desenvolupament d’una societat més justa, raó per la qual consideren de gran importància que existeixi una presència femenina igualitària amb la masculina en tots els àmbits de la societat.

“Les guanyadores tenen un expedient excel·lent i una trajectòria destacada” Gonzalo Gortázar - Conseller delegat de CaixaBank

En aquest context els premis ajuden a promoure, posar en valor i estimular l’excel·lència, tant acadèmica com personal, de les dones estudiants universitàries de les àrees abans esmentades, donant visibilitat social a l’esforç, tenacitat i capacitat femenina en aquests camps. També a contribuir al foment de les vocacions científiques i tecnològiques en nenes i adolescents, cosa que contribueix no només a la igualtat de gènere, sinó també a solucionar l’escassetat general de vocacions en aquest camp.

QUATRE EDICIONS

En aquesta quarta edició, hi han participat un total de 723 estudiants de 65 universitats de tot Espanya, cosa que representa un increment del 108% respecte a l’any anterior. En total, en les quatre edicions celebrades fins al moment, hi han participat més de 1.700 alumnes, xifra que demostra que aquests premis s’han consolidat plenament en l’àmbit universitari.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, fa èmfasi en el fet que: “Els Premis WONNOW fomenten la diversitat en un àmbit amb poca presència femenina i grans oportunitats actuals i futures. Volem seguir contribuint al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat, impulsant la diversitat en la indústria tecnològica”. Per la seva part, Alberto Granados, president de Microsoft a Espanya, ha afirmat: “La digitalització està promovent la creació d’ocupació especialitzada no només en la indústria tecnològica, sinó en tots els sectors, raó per la qual existeix una demanda urgent de formar talent qualificat i les dones no poden quedar-se enrere”. El president de Microsoft ha advocat per reduir la bretxa de gènere en la ciència i la tecnologia des del convenciment que la diversitat afavoreix la innovació i el creixement.

OPORTUNITATS

Des de la perspectiva de CaixaBank i Microsoft, aquest tipus de premis aborden dues qüestions clau: la diversitat i l’aposta per la tecnologia. A més, són un reflex dels valors que totes dues entitats comparteixen, i entre els quals es troben el compromís social, el treball per la igualtat i el reconeixement de l’excel·lència.

L’última guanyadora del premi en metàl·lic ha sigut Julia Guerrero (Saragossa). Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Saragossa i màster en Ciències de la Computació amb especialització en Intel·ligència Artificial per la Universitat Albert-Ludwigs de Friburg (Alemanya), ha obtingut el premi al millor expedient acadèmic, dotat amb 10.000 euros. A més a més, tindrà accés a un programa de mentoring impartit per Microsoft. En declaracions als mitjans ha destacat: “El percentatge de dones estudiant carreres tècniques és encara molt baix. I encara que cada vegada hi ha menys barreres, segueixen existint estereotips al voltant d’aquestes carreres. Moltes noies pensen que potser això no és per a elles, i per això iniciatives com els Premis WONNON són molt necessàries”.