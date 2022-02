Les rebaixes de roba i calçat han frenat l'escalada de preus a les comarques gironines i, per primer cop en mig any, l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha tancat el gener mantenint-se invariable. És a dir, que s'ha situat al 0,0%. A això s'hi suma també el fet que l'electricitat i el gas, si bé han continuat pujant, ja no registren increments tan desmesurats com els de finals d'any. De totes maneres, però, a la demarcació l'IPC interanual continua disparat i se situa ara al 6,8%. És tan sols una dècima menys en comparació amb el desembre, quan aquest índex va batre tots els rècords a la demarcació, i suposa la segona taxa més elevada de tota la sèrie històrica (que es remunta fins al 1994).

El 2022 comença amb els preus sostinguts, de mitjana, a les comarques gironines. Segons recull l'estadística que periòdicament publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en comparació amb el desembre, l'IPC s'ha mantingut invariable a la demarcació. Al darrere d'això, però, hi ha una causa clara: les rebaixes. Tot i que hi va haver comerços que ja van començar-les durant les festes, els descomptes van intensificar-se després de Reis. I això es nota en l'estadística, perquè la roba i el calçat registren un descens del 10,6%. A això també s'hi afegeix el fet que, durant el gener, l'electricitat i el gas han atenuat l'alça que van registrar a finals del 2021. Han continuat encarint-se, això sí (en concret, un 1%) però no han registrat aquells increments tan elevats com els del desembre (quan van arribar a apujar-se fins a un 8,9% en tan sols un mes). De totes maneres, l'escalada de preus de la llum i el gas es deixa notar -i molt- quan es fa la comparativa interanual. Perquè en comparació amb el gener del 2021, ara els gironins paguen aquestes factures fins a un 37,9% més cares. Apart d'aquests dos grups, l'estadística de l'INE també permet veure com el gener ha estat un mes d'alts i baixos. Entre aquells productes i serveis que s'han encarit destaquen el transport (+2,1%), les assegurances (+1,4%), els vehicles (+2%) o els aliments (+0,7%). Per contra, però, l'esclat de l'òmicron i la temporada baixa ha fet baixar el preu dels paquets turístics (-7,6%) o de l'oci i la cultura (-0,7%). L'IPC a Catalunya cau per primera vegada en deu mesos, però es manté en el 5,9% al gener La segona de tota la sèrie De totes maneres, que l'IPC tanqui el gener sense variació també suposa que la taxa interanual d'aquest índex es mantingui disparada. Perquè en comparació amb l'inici del 2021, a les comarques gironines els preus ara són fins a un 6,8% més cars. És tan sols una dècima menys en comparació amb el desembre, quan l'IPC interanual es va situar al 6,9% i va batre tots els rècords. I suposa, doncs, la segona taxa més elevada de tota la sèrie històrica (que es remunta fins al 1994). Això s'explica no només per l'encariment que durant el darrer any han registrat la llum, el gas i els carburants (+37,9%), sinó també per les pujades de preu del transport (+11,4%), l'alimentació (+5,3%), la roba i el calçat (+7,5%), el lloguer de vehicles personals (+14,5%), els serveis financers (+10,6%) o els serveis d'allotjament (+9,6%).