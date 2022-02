L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya cau per primera vegada després de deu mesos consecutius a l'alça. Durant el mes de gener, els preus al país van incrementar-se un 5,9% en termes interanuals, dues dècimes menys respecte a la variació registrada al desembre (+6,1%), segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Malgrat tot, es tracta de la segona taxa més elevada de la sèrie històrica. Pel que fa al conjunt de l'Estat, els preus van créixer un 6,1% en termes interanuals al gener, lleugerament per sobre les previsions inicials de l'INE. La taxa registrada aquest darrer mes, però, també és inferior a la del desembre, quan l'IPC va augmentar un 6,5%.

Les rebaixes frenen l'escalada de preus a les comarques gironines però l'IPC interanual continua disparat al 6,8% La caiguda de l'índex a Catalunya respon principalment a l'evolució del preu de subministraments com l'aigua, l'electricitat o el gas. Malgrat que aquests van experimentar una pujada interanual de preu del 15,8% al gener, la taxa de variació és notablement inferior a la registrada al desembre, quan els subministraments es van encarir un 20%. Els carburants, en canvi, es mantenen com un dels principals impulsors de l'índex, després que al gener pugessin de preu un 11,4% respecte a l'any passat (la taxa de variació al desembre va ser del 10,8%). Els altres sectors que van contribuir al creixement de l'índex van ser el del vestit i el calçat i el dels mobles i articles de la llar. Les peces de roba i el calçat van encarir-se un 5,1% respecte al gener de l'any passat, quatre punts més en comparació a la taxa registrada al desembre (+1,1%), després d'una campanya de rebaixes amb menys descomptes pels efectes de la variant òmicron. Pel que fa als mobles i articles de la llar, aquests van pujar de preu un 2,5% en termes interanuals, sis dècimes per sobre les xifres del mes anterior (+1,9%). Pel que fa a la resta de productes, l'evolució dels preus al gener va ser similar a la del desembre. Els aliments i les begudes no alcohòliques van encarir-se un 4,5% al gener, dues dècimes menys que el mes anterior, mentre que les begudes alcohòliques i el tabac van pujar de preu un 1,3%, tres dècimes menys que el desembre. Tampoc es van registrar grans salts de preu en els productes i serveis vinculats a la sanitat (+0,8%), a l'oci i la cultura (+1%), a l'ensenyament (+1%), a l'hostaleria (+2,5%) i a les comunicacions (-0,7%). Per altra banda, els preus entre desembre i gener a Catalunya van caure un 0,2%, una davallada impulsada principalment per les rebaixes al sector del vestit i el calçat. Segons les dades de l'INE, l'import d'aquests productes va reduir-se un 12,1% en termes intermensuals. Amb l'altra excepció dels carburants, que entre desembre i gener es van encarir un 2%, la resta de productes van presentar variacions poc accentuades en termes intermensuals. Taxa d'inflació subjacent A diferència de l'IPC, la taxa d'inflació subjacent –la que no té en compte els aliments no elaborats i els productes energètics- es manté a l'alça. Al conjunt de l'Estat, aquesta taxa va incrementar-se un 2,4% en termes interanuals al gener, tres dècimes més que al desembre. En aquest sentit, la inflació subjacent ja acumula nou mesos consecutius a l'alça i marca la variació més alta des de l'octubre de 2012.