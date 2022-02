La crisi de proveïment de components en el sector de l’automòbil, sobretot de xips semiconductors, no sols significa que els compradors han d’esperar més per a poder conduir els seus nous vehicles, a vegades períodes superiors als sis mesos, sinó també que hauran de pagar més per ells. Segons a respost el Govern a Isidro Martínez Oblanca, diputat de Fòrum Astúries, hi ha al voltant de 250.000 vehicles que, malgrat ser comprats en 2021, seran lliurats als seus propietaris en 2022 i que, per tant, recaurà sobre ells la pujada de l’Impost de Matriculació produïda el passat 1 de gener.

Segons la resposta de l’executiu nacional, l’Impost de Matriculació s’aplicarà sobre els vehicles lliurats aquest mateix any, independentment de l’any de formalització de la comanda. Segons els càlculs del Govern, seran aproximadament 250.000 els afectats per la pujada del tribut. Cal recordar que l’Impost de Matriculació va pujar realment al gener de 2021.