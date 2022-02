Prestació universal per criança: així es denomina la nova mesura que estudia implementar el Govern amb l'objectiu d'ajudar econòmicament a les famílies amb fills i filles. Es tracta d'una nova mesura liderada pel Ministeri de Drets Socials que planteja donar a les famílies una quantia de 100 euros mensuals per fill nascut. En les famílies monoparentals femenines i monoparentals la quantia ascendiria a 125 euros per fill.

En paraules de la ministra Ione Belarra, es tracta de "una prestació universal per a totes les famílies amb fills i filles" que es rebrà des del naixement dels nens fins a la majoria d'edat. La prestació podrà ser rebuda per totes les famílies sense tenir en compte els ingressos que rebin. Aquesta mesura neix amb l'objectiu que pugui "ajudar a superar les dificultats que moltes vegades s'enfronten les persones que volen formar una família amb fills i filles". La ministra ha anunciat que un primer moment la prestació només cobrirà les edats de 0 a 3 anys, però més endavant s'anirà ampliant fins a la majoria d'edat dels fills. El Govern està estudiant la mesura, emmarcada dins de la Llei de Diversitat Familiar, amb previsió de ser aprovada a principis d'aquest 2022. Amb aquesta renda universal per criança, Espanya s'assemblaria a algunes de les potències europees que ja donen prestacions a les famílies per fills sense tenir en compte els ingressos econòmics, com ocorre a Alemanya, que les famílies amb nens de 0 a 6 anys reben 154 euros al mes, i segons van creixent, la quantia augmenta. Serà compatible aquesta ajuda amb altres de criança? Tota família que tingui fills podrà percebre aquesta ajuda independentment dels seus ingressos i independentment de si estan rebent altres ajudes per tenir fills. D'aquesta manera, la nova prestació universal de criança serà compatible amb la recent mesura aprovada d'Ajuda de 100 euros per fill, una ajuda que només reben aquelles famílies que perceben l'Ingrés Mínim Vital i aquelles amb baixos ingressos (famílies formades per dos pares i un fill amb menys 27.000 euros a l'any, les formades per dos pares i dos fills o més que ingressin menys de 32.100 euros a l'any).