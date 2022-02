La xifra de compravendes d’habitatges corrobora el bon moment immobiliari

El Col·legi de Registradors d’Espanya va corroborar aquest dilluns el moment dolç que viu el sector immobiliari. Durant 2021 es van inscriure 564.569 compravendes d’habitatge, la millor dada en 14 anys. Sigui per estalvis pandèmics, tipus d’interès baixos, recuperació de la demanda d’estrangers o eclosió de noves necessitats d’habitatge, l’activitat de compravenda augmenta i durant el mes de desembre les hipoteques constituïdes sobre habitatge van repuntar el 23% sobre el mateix mes de 2020. En el sector immobiliari solen assegurar que quan el nivell de compravendes s’aproxima a 600.000 habitatges, la salut immobiliària és pròxima a la velocitat de creuer immillorable. El Col·legi de Registradors, en la seva Estadística Registral Immobiliària del quart trimestre de 2021 detecta que el preu mitjà de l’habitatge també augmenta en el que considera «dades positives» tant en resultats trimestrals com interanuals. Els 1.853 euros per metre quadrat del quart trimestre suposen un lleuger increment del 0,5% respecte al trimestre precedent, originat pel creixement en habitatge nou (3,0%), mentre que l’habitatge usat descendeix lleugerament (-0,2%). Però l’habitatge nou a penes representa 2 de cada 10 operacions i a vegades recull acords de compravenda anteriors en el temps, per la qual cosa són més representatius els preus de l’habitatge usat, adverteix el Col·legi de Registradors.

Els resultats anualitzats mostren un increment interanual del 3,9% del preu mitjà, originat per la major força de l’habitatge usat (4,2%), mentre que l’habitatge nou registra un augment més moderat del 2,9% dels preus. Per comunitats autònomes, en el quart trimestre, els majors preus mitjans es van localitzar a Balears (2.963 €/m²), Madrid (2.926 €/m²), País Basc (2.860 €/m²) i Catalunya (2.293 €/m²).. No és el mercat immobiliari un mercat uniforme i les mitjanes amaguen gairebé sempre situacions especials, més vinculades a la situació local d’oferta demanda que a altres aspectes. El 2021, es van registrar 564.569 compravendes d’habitatge, el nivell més gran dels últims 14 anys. Sens dubte, una xifra destacable, que constata la recuperació de l’últim any. L’evolució sobre 2020 ha suposat un important increment del 34,5%. En habitatge nou es van registrar 28.555 compravendes, -3’0 respecte al trimestre anterior. L’habitatge usat va registrar 115.427 operacions, amb un descens trimestral del 7,5%.