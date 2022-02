El grup gironí Calsina Carré s’ha aliat amb la companyia OnTurtle per crear un «Transport Logistic Center» a Pont de Molins, Es tracta d’un centre logístic de 7.000 metres quadrats on ofereix diversos serveis: un aparcament segur per a camions, serveis integrals com cross-docking o recondicionament de mercaderia, estació de servei, reparació de tendals i pneumàtics, o rentat de camions.

En un comunicat, OnTurtle explica que aquest nou espai «es converteix en un centre logístic a la disposició dels seus clients internacionals en territori transfronterer». Afegeix que els serveis que ofereixen a Pont de Molins «poden reduir els costos derivats de l’emmagatzematge i conservació dels productes, cosa que té molts avantatges, tant per a les empreses logístiques, com per als consumidors». També assegura que els usuaris de les instal·lacions «tindran la possibilitat de comptar amb un servei de recondicionament de la càrrega al mateix centre, cosa que ajudarà a evitar possibles desperfectes durant el trajecte». Calsina Carré Transports& Logistics és una multinacional familiar creada l’any 1971. Amb seu a Pont de Molins, i una facturació que ronda els 100 mlions d’euros, compta amb altres seus repartides en sis països. La companyia opera a Europa i al Nord d’Àfrica i disposa d’una flota integrada per més de 800 vehicles i té magatzems logístics propis.