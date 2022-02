Els sindicats CCOO i UGT xifren en més d'un 90% el seguiment de la vaga al sector de la marroquineria contra "la misogínia patronal". Exigeixen a l'empresariat que adapti les categories professionals de les plantilles -majoritàriament, dones- perquè estan cobrant fins a un 26% menys d'allò que realment els correspon. "La patronal no vol asseure's a negociar i a acabar amb aquesta situació clarament injusta", critica la secretària general de CCOO a Girona, Belén López. A Catalunya, de les aproximadament 2.500 persones a les quals dona feina el sector, la majoria (unes 1.800) treballen a les plantes de la multinacional Louis Vuitton. A la fàbrica que té a Campllong, aquest migdia s'ha fet una sonora protesta.

La vaga al sector de la marroquineria s'ha convocat davant l'immobilisme de la patronal per revisar la classificació professional de les plantilles. La majoria de les quals, dones. Els sindicats CCOO i UGT critiquen que, durant la negociació del conveni, la patronal es va comprometre a adequar-les en un termini de tres mesos. Però que ja n'han passat cinc i que la situació no ha canviat.

A Catalunya, l'empresa més important del sector és la multinacional francesa Louis Vuitton (amb plantes a Barberà del Vallès, Santa Perpètua i Campllong). A la taula de negociació del conveni, també s'hi asseuen representants de Loewe i de tallers artesanals més petits.

L'aturada d'aquest dimarts, subratllen els sindicats, té un seguiment majoritari. CCOO i la UGT el xifren en més d'un 90% -sobretot, a Louis Vuitton- i adverteixen que suposa "una clara advertència" cap a la patronal perquè s'assegui a negociar, tanqui un acord per a la reclassificació de les plantilles i s'acabi amb "les desigualtats" al sector que "incrementen la bretxa de gènere".

Per fer sentir el seu malestar, aquest migdia els sindicats han convocat una concentració davant la planta que Louis Vuitton té a Campllong. De les 300 persones que té en plantilla, un 95% són dones i moltes fan feines de cosidora. A la protesta hi han participat més d'un centenar de treballadores de la fàbrica, que han corejat consignes com "Avui no es cus! Avui no es cus!", han fet sonar cassoles i han rebut amb crits d'"Esquirols, esquirols" aquelles que entraven al torn de tarda.

"Les més baixes"

La presidenta del comitè d'empresa, Tania Álamo, explica que d'ençà que Louis Vuitton va obrir la planta ara fa onze anys, les treballadores estan "dins les classificacions professionals més baixes de tot el conveni". En concret, les d'especialistes de primera i segona.

D'aquesta planta en surten, sobretot, bosses de mà i carteres. "Reclamem passar com a mínim a oficials de segona; no pot ser que estiguem fent un producte de luxe, i que cobrem el que cobrem", critica Álamo.

La secretària general de CCOO a Girona assegura que la situació que viu el sector és "clarament injusta" i "discriminatòria". "No pot ser que perquè sigui una dona qui fa la feina se la posi dins una categoria inferior; reclamem que se'ls doni allò que els hi correspon, perquè estem parlant que arriben a cobrar fins a un 26% menys d'allò que realment els pertoca", hi afegeix.

López també critica que, a les portes de la vaga, Louis Vuitton intentés "desmuntar" l'aturada oferint un increment salarial del 5%. "És una estratègia bastant barroera per intentar enfrontar plantilles, perquè en cap cas reconeix un augment de categoria professional, que és allò que consolida els salaris", subratlla la secretària general.

El seu homònim a la UGT, Maxi Rica, subratlla que aquest és el primer cop que s'ha convocat vaga a Louis Vuitton i defineix el conflicte "clarament de misogínia patronal". "No pot ser que per ser dona tinguis condicions diferenciades, i aquí està passant", subratlla.

"Cal acabar amb aquestes pràctiques i trencar l'estructura patriarcal; allò que hauria de fer la patronal és asseure's i negociar, per acabar amb aquestes formes antigues i ràncies de classificar plantilles segons la condició sexual", conclou. Tant CCOO com la UGT ja adverteixen que, si no es desbloqueja el conflicte, la protesta continuarà.