La compravenda d’habitatges a les comarques gironines va créixer un 36,7% l’any passat respecte el 2020, en concretar-se 12.753 operacions. Del total, 2.088 eren pisos nous i 10.665 de segona mà; i 12.315 estaven en el règim lliure i 438 eren en de protecció oficial. El percentatge va ser lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, on la compravenda d’habitatges es va enfilar un 34,4% el 2021 en comparació amb l’any anterior, fins a les 88.545 operacions, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’INE. Del total, 81.519 (92,1%) eren habitatges lliures i 7.026 protegits (7,9%), i 15.078 (17%) eren nous i 73.467 de segona mà (83%). Al conjunt d’Espanya, el creixement del nombre d’operacions va ser molt similar al de Catalunya, un 34,6%, fins a les 565.523. El 91,5% dels habitatges transmesos a través d’una compravenda eren lliures i el 8,5% restant protegits. Pel que fa el seu estat, el 20,3% eren nous i el 79,7% de segona mà.

Augments a totes les províncies

Pel que fa a les altres províncies catalanes, durant l’any passat també es van registrar creixements. A les comarques de Barcelona es van formalitzar 57.474 compravendes, un 30,4% més que en l’exercici del 2020. D’aquests habitatges, 10.040 eren nous i 47.434 de segona mà; mentre que 51.796 eren lliures i 5.678 protegits.

Pel que fa les comarques de Tarragona, es van formalitzar 13.427 operacions, amb un increment del 45,3%, segons les dades provisionals de l’INE. D’aquests habitatges, 1.920 eren nous i 11.507 de segona mà, i 13.100 eren lliures i 327 protegits.

Per últim, la demarcació de Lleida va ser la que va experimentar un major augment en nombre d’operacions de compravenda, amb un 46,8%, 4.891 en total. Del total, 1.030 habitatges eren nous i 3.861 de segona mà, mentre que 4.308 eren lliures i 583 protegits.

Per comunitats autònomes, totes van registrar pujades durant el 2021. Les més importants van ser a La Rioja (42,7%), Andalusia (42,5%) i Cantàbria (38%). Per contra, els territoris on menys van pujar van ser el País Basc (15,8%), Canàries (22%) i el Principat d’Astúries (23,5%).

Si es té en compte només el desembre, a Catalunya es van registrat 7.599 operacions de compravenda d’habitatges, un 30,7% més que al desembre del 2020; mentre que al conjunt de l’Estat l’increment va ser lleugerament superior, d’un 32,9% més, fins a les 48.119. .

Per demarcacions, a Barcelona es van formalitzar 4.825 contractes de compravenda, un 30,1% més; mentre que a les comarques de Girona l’increment va ser del 22,2%, fins als 1.099; a les comarques de Lleida es van disparar un 47,3%, fins als 473 i a les comarques de Tarragona ho van fer en un 35,6%, fins als 1.202.