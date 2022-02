Els afiliats a la Seguretat Social van augmentar a totes les comarques gironines el gener de 2022 respecte de les dades del mateix mes del 2021, segons les dades provisionals de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat). Una tònica que es va repetir a tot Catalunya.

L’increment a Catalunya interanual al gener va ser del 3’4%. Les comarques del Gironès (4’4%), l’Alt (4’36%) i el Baix Empordà (4’99%), axí com la Selva (5’42%), la Cerdanya (7’9%) i el Ripollès (3’75%) van créixer per sobre l’increment català en aquest àmbit. la Garrotxa va crèixer quasi igual percentualment que la mitjana catalana (3’28%)i el Pla de l’Estany ho va fer una mica per sota (3’04%).

Al gener hi havia 318.358 afiliat a la Seguretat Social a les comarques gironines, un increment de 4,61% en comparació les dades del gener del 2021, quan n’hi havia 304.315.

Si comparem l’evolució respecte al nombre d’afiliats a la Seguretat Social del desembre, totes les comarques de la demarcació de Girona perden afiliats, a excepció del Ripollès, que pràcticament es manté (0’15%). La resta van perdre afiliats. El Baix Empordà va ser la que més afiliats va perdre percentualment (-2’2%), seguida de l’Alt Empordà, amb un -1’55% i la Cerdanya, -1’46%. En total, del desembre al gener, va deixar d’haver-hi 3698 afiliats menys a la província de Girona, un descens de l’1’15%. Aquesta és tendència que també s’ha repetit majoritàriament a Catalunya.

A escala catalana, pel que fa al creixement per sectors productius, els serveis va ser el sector que va sumar més afiliats a la Seguretat Social, amb un increment del 4’6% i unes 110.000 noves persones, mentre que la indústria en va afegir 7.634, 1’6% més. En canvi, l’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (-375).