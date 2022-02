Una quota menor per als autònoms que més guanyen, una de més alta per als que paguen la mínima i rebaixa per a les capes intermèdies. Aquesta és la nova proposta que el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social va presentar ahir a les organitzacions més representatives entre el col·lectiu, que també introdueix una redefinició dels conceptes deduïbles per calcular la quota mensual. L’equip de José Luís Escrivá ha plantejat a ATA, UPTA i UATAE que el tram més alt de rendiments baixi d’una quota de 1.266 euros a 991 euros al mes (275 euros menys) i la mínima passi de 184 euros a 214 euros (30 euros més), segons expliquen fonts coneixedores de les negociacions. Actualment la quota mínima està en 294 euros mensuals (80 euros menys de la que proposa Escrivà) i cobreix vuit de cada 10 autònoms afiliats al règim especials d’autònoms. Segons la normativa actual els autònoms paguen segons la quota que trien, independentment dels ingressos que tinguin.

El plantejament inicial era un esquema de 13 trams d’ingressos bruts segons el qual els autònoms calcularien la seva quota mensual segons en quin dels trams estiguessin els seus ingressos. Ara la Seguretat Social ha redefinit els trams, introduint lleugeres rebaixes entre les capes mitjanes-baixes i eliminant els dos últims trams que més guanyen, cosa que deixa 11 trams. A més, els treballadors per compte propi podran incorporar despeses que fins ara no estaven contemplades com a deduïbles com a despeses de treball i així podran calcular a la baixa les seves cotitzacions mensuals, segons coincideixen diverses fonts del diàleg social. Escrivá també va traslladar a les organitzacions una nova proposta de trams que rebaixa la quota per a aquells que acreditin rendiments nets d’entre 900 i 1.500 euros mensuals. A aquests se’ls baixa la quota respecte a l’oferta anterior entre 30 i 20 euros i hauran de pagar una quota d’entre 264 i 392 euros (una vegada el sistema estigui plenament en vigor el 2031). Els que en surten més beneficiats després de les modificacions són els autònoms que més facturin. Per a aquells que tinguen rendiments nets superiors a 3.620 euros mensuals abans havien de pagar entre 1.123 i 1.266 euros i ara pagarien 991 euros de quota al mes. Es manté la tarifa plana de 70 euros durant els dos primers anys. Els autònoms d’ATA, vinculats a la CEOE, van sortir moderadament satisfets de la trobada, ja que consideren que les modificacions «vénen a dir allò que nosaltres estem reivindicant», segons va manifestar la vicepresidenta de l’entitat, Celia Ferrero. ATA ha estat l’organització més bel·ligerant amb la proposta d’Escrivá i amb la darrera proposta la Seguretat Social cedeix i pretén un acostament que possibiliti l’acord, encara que encara hi ha diferències de pes, pel tracte als autònoms societaris o l’obligació de pagar quota per a aquells treballadors per compte propi que no declarin ingressos; entre d’altres. Tot i això, l’augment de les quotes més baixes allunya UATAE i UPTA, afins a CCOO i UGT respectivament. «La proposta que ens fa el Govern és insuficient», va dir el president d’UPTA, Eduardo Abad, que pretén més estalvis de costos per als autònoms amb ingressos d’entre 700 i 1.125 euros mensuals. «Entenem que els trams superiors són els que han de fer un esforç contributiu més gran perquè els trams inferiors hagin de reduir el seu esforç contributiu», va afegir. Des de la Seguretat Social insisteixen que amb la seva reforma dos de cada tres autònoms pagaran igual o menys del que paguen ara. «Pujar la quota a qui menys ingressa per perdonar 500 milions d’euros als trams més alts va contra la filosofia de justícia i solidaritat que ha d’inspirar una reforma de les cotitzacions d’autònoms. Valorem amb preocupació la proposta d’avui», diuen des de UATAE. La negociació segueix i la intenció del Govern és tenir aprovada la mesura abans de l’estiu del 2022, perquè entri en vigor progressivament a partir del 2023.