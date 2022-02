El Tribunal Suprem avala que les empreses absorbeixin complements salarials d’antiguitat per esmorteir en els seus balanços la pujada del salari mínim interprofessional (SMI). És a dir, si actualment un treballador cobra 975 euros (965 euros de l’SMI i 10 euros més per triennis) és lícit que la companyia, en vista de l’imminent increment del salari mínim a 1.000 euros, li apugi el sou ‘només’ a 1.000 euros i no a 1.010 euros (que sortirien de sumar SMI més els triennis). Així ho ha dictat l’alt tribunal en una sentència datada del 26 de gener d’aquest any en què els magistrats de la sala social opten per la interpretació més restrictiva per al treballador i més beneficiosa per a l’empresari, que es pot estalviar part dels costos salarials d’aquells empleats més mal remunerats, sempre que no l’hi limiti el conveni col·lectiu d’aplicació.

«La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell. [...] Només es pot bloquejar la compensació i absorció per heterogeneïtat dels conceptes salarials quan s’hagi convingut així al conveni, col·lectiu», cita el Suprem en la sentència, que resol un cas interposat per una patronal per la pujada de l’SMI del 2019.