César Alierta abandonarà la presidència de la Fundació Telefónica i serà José María Álvarez-Pallete qui n’assumirà el comandament. És el mateix relleu que es va produir al capdavant de Telefónica fa sis anys. Aleshores, Alierta va deixar la presidència de l’operadora després de 16 anys al capdavant i el va substituir Pallete, que fins aquell moment havia estat el seu conseller delegat. Alierta deixa el càrrec a petició pròpia i continuarà vinculat a l’organització com a patró i també com a president de la Fundació ProFuturo, centrada en l’expansió de l’educació digital entre la infància a països en desenvolupament. En els darrers anys anys, Alierta ha patit problemes de salut i el 2020 va estar ingressat en coma induït per un problema cardiovascular.