Més del 90% de la plantilla de la fàbrica Louis Vuitton a Campllong del torn del matí i un percentatge semblant en el de la tarda va adherir-se a la vaga convocada ahir arreu de Catalunya en el sector de la marroquineria, segons UGT i CCOO. Els sindicats demanen que les dones que treballen a la indústria, majoritàriament cosidores al centre productiu del Gironès del grup francès, tinguin la categoria laboral d’acord amb les tasques que desenvolupen, i consegüentment, la remuneració associada. Ara mateix, ocupen l’esglaó més baix i es troben en una situació precària segons Tania Álamo, presidenta del comitè d’empresa de Louis Vuitton a Campllong: «Les dones estan en les categories més baixes, quan fan productes de luxe i no els paguen per la feina que realment fan». La representant d’UGT, Glòria Alcalde, afegia que «ens paguen com si només cremessin fils. Fa anys que hauríem d’estar en unes categories superiors, professionalment i econòmica».

El sector de la marroquineria és un sector molt feminitzat. De fet, el 90% dels treballadors de la fàbrica de Campllong són dones, d’entorn els 300 que ocupa l’empresa. A l’àmbit estatal, la companyia dona feina a 1.800 treballadores. La secretària general de CCOO a Girona, Belén López, va acusar d’immobilista la posició de la patronal en les negociacions del conveni de la marroquineria i d’incomplir els acords. A més, va urgir la fi efectiva de la bretxa salarial entre homes i dones al sector: «Hi ha treballadors homes del sector de la manufactura que estan fent tasques similars a les que fan aquestes treballadores i estan enquadrats a oficial de segona. La llei diu que igual treball, igual salari». El secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, va titllar de «mode misogínia patronal» el tracte dels patrons amb les treballadores. Les vaguistes esperen que se’ls reconeguin els drets i passar de la categoria laboral més baixa a oficial de segona, com així ho van expressar ahir a crit de «avui no es cus» i «menys tonteries, més categories». Aquesta és la primera vaga que es produeix a la fàbrica de Campllong. El grup Louis Vuitton, especialitzat en productes de luxe en el món de la moda, és la principal empresa de marroquineria a Catalunya, ja que ocupa el 90% dels professionals del sector. La vaga va afectar les dues grans marques que produeix l’empresa als centres que té a Campllong i Barberà del Vallès, Loewe i Louis Vuitton. En el cas de la factoria gironina, es produeixen bosses de mà que la firma ven a diferents països. El grup francès va tancar els sis primers mesos del 2021 a escala mundial amb uns beneficis de 5.289 milions d’euros.