El Govern va anunciar ahir la creació d’un fons de 30 milions d’euros per a concedir ajudes de fins a 150.000 euros a empreses que llancin negocis per combatre la crisi climàtica. El programa Proacció Green habilita una partida pressupostària a cinc anys vista que pretén arribar a 1.400 companyies i incentivar-les perquè ideïn productes o serveis útils contra l’emergència climàtica. Enguany la partida desplegada serà de 7,5 milions d’euros, la Conselleria d’Empresa preveu obrir les primeres convocatòries en les pròximes setmanes de manera progressiva i fins a l’estiu i els seus principals receptors seran les empreses del sector industrial.

Conjuminar negoci i sostenibilitat. Aquesta és la filosofia sota la qual les conselleries d’Empresa i Acció Climàtica han creat amb un pressupost compartit aquest fons de 30 milions d’euros. La meitat d’aquests 30 milions viuen costejats mitjançant la recaptació de l’impost al CO₂, que la Generalitat va començar a cobrar l’any passat als propietaris de vehicles de combustió. «Combatre l’emergència climàtica és el repte més important que té per davant la humanitat aquest segle XXI», va declarar la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. «És una oportunitat empresarial immensa, existeix cada vegada més una demanda creixent de productes i serveis sostenibles», va declarar el conseller d’Empresa, Roger Torrent.

El fons consta de dos formats d’ajudes. D’una banda, transferències de fins a 150.000 euros per empresa que es llanci a desenvolupar projectes tecnològics d’alt risc orientats a l’economia circular o la gestió de residus, així com a la mitigació de la crisi climàtica o l’adaptació dels processos empresarials per a reduir la seva petjada de carboni. La segona seran ajudes de fins a 8.000 euros per empresa perquè les companyies contractin serveis d’assessorament, tant per a mesurar el seu impacte ecològic i així intentar reduir-lo, com per a postular a fons europeus reservats a projectes sostenibles.

Torrent va citar com a exemples de projectes susceptibles de postular a les ajudes anunciades a l’empresa Premium PSU, que està desenvolupant un prototip de carregador sense fils de vehicles elèctrics. O Sorigué, que una de les seves línies de negoci és transformar residus pneumàtics en material per a realitzar filtres d’aigua. A més de les transferències habilitades, el Govern també habilitarà una borsa d’ofertes d’empreses que proveeixen solucions tecnològiques. La intenció és incentivar al fet que les companyies contractin els seus serveis per a reduir en els seus processos les seves emissions de CO₂, despesa energètica o augmentar el reciclatge de materials, entre altres.