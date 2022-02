Mémora, el gegant espanyol de les funeràries, acaba de desprendre’s dels seus immobles a Barcelona. La companyia, controlada pel fons de pensions dels professors de Ontario (OTPP), ha venut al fons estatunidenc WP Carei una cartera de 26 immobles a la Ciutat Comtal per 130 milions d’euros, alhora que ha tancat un contracte per a quedar-se com a inquilí durant 30 anys. Mitjançant aquesta transacció, el fons canadenc OTPP aconsegueix fer caixa per a continuar fent créixer la companyia.