Durant els últims anys centenars de satèl·lits de projectes privats com Starlink (SpaceX, de Elon Musk) o Kuiper (Amazon) han colonitzat el cel sota la promesa d’ampliar la connexió a internet i portar-la a tots els racons del planeta. Ara, la Unió Europea (UE) també entrarà a competir en aquesta carrera especial amb el desplegament d’una constel·lació de satèl·lits propis amb el mateix objectiu.

Ahir, la Comissió Europea (CE) va anunciar els seus plans per a garantir un «accés mundial ininterromput a serveis de comunicació per satèl·lit segurs i rendibles», una iniciativa publicoprivada a la qual es destinaran uns 6.000 milions d’euros. D’aquests, uns 2.400 milions seran aportats per la mateixa UE i pels Estats membres fins a 2027.

Brussel·les estima que en els pròxims deu anys es llançaran uns 20.000 satèl·lits per a ampliar la connexió a la xarxa a «zones mortes de comunicació, garantint la cohesió» en el bloc dels 27. L’aposta de la UE per la internet satel·litària s’ha defensat com un «actiu estratègic» per al club comunitari, perquè no sols ampliarà la connectivitat sinó que també servirà per a donar suport a la infraestructura europea de comunicacions encriptades.