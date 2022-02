Sense excessiu retard, ja que han passat sis mesos i 16 dies des de l’anterior reunió, però amb l’ambient enrarit pel que la part catalana entén que és poca voluntat de negociar, Estat i Generalitat tornen avui a reunir-se al fòrum estatutari i, per tant , constitucional de la Comissió Bilateral. Els acords a sancionar són de poca importància, o almenys de rang inferior d’aquelles qüestions que es tractaran al capítol de precs i preguntes i sobre les quals ja hi ha, en alguns casos, un principi d’acord.

Pel que fa a les qüestions que quedaran enllestides per a la paperassa prèvia al traspàs efectiu hi ha la gestió de les beques per a estudiants, sobre la qual quedava pendent l’enorme serrell del traspàs de fons, uns 120 milions anuals, que la Generalitat exigia a l’Estat; la gestió d’assegurances escolars i revisar les competències en la gestió dels jutjats.

Així mateix, està previst traspassar un paquet d’actius immobiliaris i de titularitats de vies de circulació. L’estació meteorològica del Turó de l’Home, propietat de l’Estat des que les tropes nacionals la van arrabassar a la Generalitat durant la Guerra Civil, és a dir, es tracta d’un botí de guerra, seria un exemple del primer juntament amb l’edifici del Registre Civil de la barcelonina plaça dels Ducs de Medinaceli. I les autopistes B-23 (d’enllaç entre l’AP-7 i l’avinguda de la Diagonal) i la B-30 (la via ràpida de circumval·lació incompleta de la conurbació barcelonina), del segon.

Dels aspectes canalitzats però no preparats per a la transferència en destaca l’ingrés mínim vital i la possibilitat que el Govern convoqui places a secretari municipal. La delegació catalana, presidida per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, tot i la presència del vicepresident, Jordi Puigneró, estarà formada també per Jaume Giró i Ester Capella.