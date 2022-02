Globalimar, amb seu a Llagostera, ha invertit set milions d’euros en una nova nau al mateix municipi per augmentar la seva capacitat de producció i obrir noves línies de negoci. Fins ara, l’empresa només es dedicava a l’elaboració, importació, comercialització i exportació de productes del mar congelats, però ara, amb la nova planta, obrirà un altre mercat, el de refrigerats, en el qual fins ara no hi havia treballat.

Les noves instal·lacions, que en el passat eren propietat d’una companyia de distribució agroalimentària, ocupen una superfície d’11.000 metres quadrats i estan situades a la carretera Girona-Sant Feliu al terme municipal de Llagostera, on ja hi ha la seu de l’empresa. En una primera fase, la companyia traslladarà les oficines a la nova localització, mentre que a la segona haurà de deixar enllestit el centre de producció. Es calcula que la planta crearà més de 30 nous llocs de treball. Amb la inversió de 7 milions, el grup també ha adquirit un frigorífic industrial. Segons fonts de l’empresa, la instal·lació hauria d’estar llesta entre finals d’aquest any i principis del 2023. En tot cas, esperen que al final del primer podran fer la inauguració oficial.

El president de Globalimar, Joan Mestres, es va mostrar satisfet pel pas endavant que fa el grup: «Aquest és l’inici d’un projecte en el qual estem molt entusiasmats, que ens permetrà un creixement important, per a continuar expandint els beneficis de consumir productes de la mar, sota el criteri de la qualitat i la sostenibilitat, adaptant-nos als nous hàbits socials i de consum ».

La companyia ja fa uns anys que es mou per adaptar-se als nous hàbits de consum i necessitats de la societat. Des del 2018, conjuntament amb la fundació Alícia, especialitzada en gastronomia i ciència dels aliments, elaboren la gamma «Ready to eat», plats cuinats saludables, que només s’han d’escalfar al microones. Per exemple, per expandir aquest tipus de productes als Estats Units, la companyia es va aliar amb Jackson&Partners, propietat de l’ exjugador de beisbol Bo Jackson.

A part de Llagostera, Globalimar té seus a Miami, Parma, Pontevedra, Las Palmas i Barcelona. La facturació total del grup l’any anterior va ascendir fins als 41 milions d’euros, una xifra que l’empresa espera millorar amb les noves instal·lacions.