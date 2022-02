El Govern ha traslladat a la patronal i els sindicats la seva intenció de no renovar els ertes covid més enllà del 28 de febrer, però activar el mecanisme RED d’ertes sectorials per a les agències de viatges, segons confirmen diferents fonts coneixedores de la reunió d’ahir. Això significa que aquelles companyies del gremi que continuïn necessitant un erte al març, quan decau l’última pròrroga d’ertes covid, podran accedir a una exoneració de cotitzacions dels seus treballadors del 40% especials mentre així ho disposi el Govern.

No ha plantejat aquest mecanisme per als hotels o la restauració, que ocupen el 35% dels 105.043 treballadors actualment afectats per un expedient temporal covid, segons les últimes dades de la Seguretat Social.

L’Executiu ha reafirmat la seva posició que no hi haurà nova nova pròrroga dels expedients extraordinaris habilitats a l’inici de la pandèmia i insta les empreses a transitar als nous mecanismes habilitats en la reforma laboral. No obstant això, la negociació no està tancada i els Ministeris de Treball i Seguretat Social tornaran a reunir els agents socials per a prendre la decisió definitiva.

La idea de l’Executiu és portar les mesures pactades al Consell de Ministres del 22 de febrer, l’últim ordinari d’aquest mes. En els dos anys que porten en vigor les ajudes per a ertes covid, l’erari públic ha destinat un total de 29.050 milions d’euros a mantenir-les.

El pròxim 28 de febrer vencen les ajudes excepcionals habilitades pel Govern perquè les empreses afectades per alguna de les derivades del covid s’adhereixin a un expedient. Aquestes van ser implementades al març del 2020, a la calor del primer estat d’alarma, i han estat renovades trimestre rere trimestre durant els últims dos anys. En el seu pic màxim, 3,4 milions de treballadors van arribar a estar afectats per un erte.

Fins a aquest 28 de febrer, perquè el Govern considera que l’economia ha d’entrar en una fase més estable i que les empreses han d’ajustar les seves plantilles -si el necessitessin- mitjançant els nous mecanismes habilitats en la recent aprovada reforma laboral.