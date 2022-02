Les exportacions gironines van créixer un 10,7% durant el 2021 i van superar per primer cop els 6.000 milions d’euros. En concret, les vendes a l’exterior a la demarcació van arribar als 6.427,4 milions. Si ens fixem només en el mes de desembre, però, les exportacions es van situar en els 486,7 milions, gairebé un 5% menys que fa un any (511,35 milions). El creixement anual s’explica, sobretot, pel bon comportament a l’exterior del sector químic, entre el qual hi ha les farmacèutiques. Entre gener i desembre del 2021, el sector va créixer un 24,2%. A l’altra cara de la moneda, hi ha la indústria agroalimentària, un altre dels motors de l’economia gironina, que durant el 2021 va caure un 2,5%. El descens en aquest sector es va acostar al 14% respecte l’any anterior.

Les exportacions gironines van créixer un 10,7% durant tot l’any passat i van assolir xifres històriques, superant els 6.000 milions d’euros en vendes a l’exterior. En l’acumulat de l’any, el sector agroalimentari va registrar 2.740 milions d’euros, un 2,5% menys en relació a l’any anterior, mentre el sector químic, entre el qual hi ha les farmacèutiques, va pujar un 24,2% amb 1.185 milions. Si es passa la lupa per sectors, les càrnies continuen al capdavant amb 1.757 milions d’euros, però registren un descens del 7% respecte la xifra registrada el 2020 (1.890 milions). Unes dades que, en gran part, s’expliquen per la baixada de les càrnies després que la Xina hagi frenat les compres de porcí. En segon lloc, es va situar la maquinària i aparells mecànics (549,94 milions d’euros) i en tercer els productes farmacèutics que sumen 442,4 milions, un 5% més que l’any anterior. Si s’analitzen quins són els destins dels productes gironins a l’exterior, el país que encapçala el llistat és França (també per proximitat). Durant tot l’any passat, les empreses gironines van exportar-hi productes per valor de 1.578 milions. A aquest, el segueix –de lluny- la Xina (650,4 milions); Itàlia (488,5 milions); Alemanya (442,9 milions) i Portugal (351,5 milions). Al desembre, pitjors dades L’ascens anual, però, topa amb una altra realitat si es mira amb lupa el mes de desembre. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri, les vendes a l’exterior a la província van baixar gairebé un 5% (un 4,8%) en relació al mateix mes de l’any anterior passant dels 511,35 milions d’euros als 486,7 milions al desembre del 2021. També ho van fer tant el sector químic (un -14,6%) amb 78 milions, com l’agroalimentari, en un -13,9% i 218,9 milions. Si es mira al detall, les càrnies van patir un descens del 25,5% al desembre, passant dels 176 als 131,1 milions d’euros. La maquinària també va experimentar una lleugera baixada respecte el mateix mes de l’any anterior, passant dels 46,7 milions als 45,5. En canvi, el sector farmacèutic s’ha enfilat dels 30,94 milions d’euros als 32,2, un 4% més. I si es mira quins han estat els principals destins, el gegant asiàtic no se situa en segona posició, sinó que es queda en la tercera. Per davant, es situa Itàlia.