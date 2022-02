El Ripollès ha traçat un pla de reactivació econòmica que busca recuperar els 30.000 habitants. Els anys seixanta, en plena industrialització, ja va superar aquesta xifra, però, vint anys més tard, amb les diferents crisis econòmiques va començar a perdre població fins arribar als 25.400 actuals. Aquest divendres s'ha donat a conèixer amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, en un acte al Consell Comarcal del Ripollès. El pla, batejat com a Ripollès 30, s'ha fixat trenta projectes estratègics que volen portar a terme fins al 2030. També posen l'accent en la col·laboració públic i privada de les accions així com la creació d'un Grup Impulsor format per dotze persones de la comarca que en faran un seguiment.

Entre les accions incloses al pla, hi ha redefinir la formació dels oficis per millorar la inserció laboral i poder cobrir la demanda de les empreses que busquen personal qualificat; la posada en marxa d'una Oficina Comarcal de l'Habitatge i fomentar el desplegament de les energies renovables, entre d'altres accions. En relació al Grup Impulsor, estarà format per dotze persones de la comarca, amb experiència i trajectòria professional reconeguda, que de forma voluntària s'encarregaran de fer seguiment del compliment del ple i proposar solucions.