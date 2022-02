Aena aplicarà a partir de març una rebaixa del 3,17% de les tarifes que cobra a les aerolínies, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) hagi donat el vistiplau a l’estructura de preus que va proposar el gestor dels aeroport i que les companyies aèries rebutgen, a la recerca d’una retallada major.

Aena, controlada en un 51% per l’Estat espanyol a través de Enaire, podrà tenir un ingrés màxim per passatger ajustat (IMAAJ) de 9,95 euros per cada viatger. La rebaixa de les tarifes s’aplica de manera lineal en cadascun dels serveis aeroportuaris pels quals es cobra a les companyies aèries (aterratge, serveis de trànsit, meteorologia, seguretat, estacionament, passatgers, passatgers amb mobilitat reduïda, ús de passatgers, handling, servei d’àpats i gestió del combustible).

Les companyies aèries reclamaven una retallada encara major. La patronal internacional de les aerolínies IATA i el gegant del baix cost Ryanair han iniciat un procediment de conflicte contra la modificació de les tarifes aeroportuàries de 2022, segons ha revelat Aena, que confirma que el recurs no paralitza l’aplicació dels nous preus, i augura que no fructificarà i les tarifes aprovades per Competència no seran revisades.