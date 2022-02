El Govern reafirma el seu missatge que la reforma laboral ja està tenint un impacte positiu en les condicions laborals dels assalariats a Espanya. Sobretot en la seva missió de delimitar l’elevada temporalitat, que des de fa dècades llastra al mercat de treball i que malgrat amainar encara registra les cotes més altes de la Unió Europea. Segons les dades avançades aquest divendres pel ministre d’Inclusió, José Luís Escrivá, el nombre de contractes d’un dia de durada ha caigut al seu nivell més baix en l’últim lustre. Si abans representaven 4 de cada 10, ara són 3 de cada 10; extra penalitzats per les novetats en matèria de cotitzacions. I això es plasma en la durada mitjana dels contractes eventuals: ara duren 6,3 dies, enfront dels 5,2 dies de l’any passat.

També va avançar que el Consell de Ministres del pròxim dimarts aprovarà el projecte de llei per a la creació del fons públic de pensions i probablement l’activació del mecanisme XARXA per als ertes de les agències de viatges, a més d’altres mesures transitòries davant la finalització dels ertes covid el pròxim 28 de febrer.

«Millora clarament l’ocupació de qualitat», va destacrt el ministre en roda de premsa d’un febrer que serà discret quant a volum d’ocupació guanyada. La dada aproximada és que el mes acabarà amb uns 50.000 empleats més que gener, sent un febrer millor que el passat, però pitjor que el del 2021. On ha insistit el ministre és en el repunt de la contractació indefinida, que ja van constatar les dades de gener i que prossegueix al febrer. Actualment hi ha una mitjana de 160.000 indefinits més que en el bienni 2017-2019, en paral·lel als 150.000 temporals menys respecte al mateix període.

A més, l’ocupació guanya en estabilitat i en qualitat, perquè també augmenten les bases de cotització. És a dir, la Seguretat Social recapta més perquè els nous ocupats guanyen més. Concretament les cotitzacions recaptades han pujat el 8% respecte a l’any passat.

Els sectors que més estan tirant de l’ocupació continuen sent aquells estretament vinculats amb l’Administració i les noves necessitats pandèmiques. Entre els quals clarament superen els índexs d’ocupats previs al primer estat d’alarma destaquen el d’informació i comunicacions (+11%), el d’activitats sanitàries (+9%), l’administració pública (+7%) i les activitats científiques i l’educació (+6%). D’altra banda, gremis com l’hostaleria (-6%) o les activitats financeres (-3%) segueixen clarament per sota.

El nombre de treballadors que segueixen en erte covid es manté pràcticament sense canvis respecte a gener i amb tan sols una setmana i mitja per davant perquè acabi l’última pròrroga de les ajudes. Un total de 104.363 empleats segueixen afectats per un expedient temporal de suspensió, ja sigui de manera total o parcial, 2.500 menys que fa un mes. Que esperen expectants les mesures de transició que el Govern aspira a aprovar en el Consell de Ministres del pròxim dimarts 22 de febrer.

Els ertes xarxa per al sector de les agències de viatges -que concentra un total de 10.800 afectats per una suspensió, el 28% del total del sector- estan assegurats, així com l’extensió del cessament d’activitat especial per a autònoms afectats pel volcà de la Palma.