Després del dur impacte que ha suposat la pandèmia de coronavirus, els fons Next Generation s’han anunciat com una mena de mannà que vindrà a exercir un paper de primeríssim nivell en el camí de la recuperació. Es tracta de 140.000 milions d’euros que aterraran a Espanya en sis anys perquè puguin invertir-se en qüestions com mobilitat i energies renovables, formació, projectes industrials, digitalització, finançament de l’emprenedoria i turisme i comerç. Tot i això, no tot és tan meravellós, perquè qüestions com la lentitud en les transferències i l’excés de burocràcia amenacen de minimitzar els efectes positius que aquesta pluja de milions podria arribar a tenir sobre les empreses i l’economia en general.

El Banc d’Espanya reduïa recentment les previsions sobre l’aportació dels fons europeus al Producte Interior Brut (PIB), deixant-la en tres dècimes per a l’any passat i 1,6 punts per al 2022. Bastant lluny, per tant, dels 2,6 punts de creixement que pronosticava el Govern durant els tres primers exercicis (2021-2023). Aquesta reducció està molt relacionada, segons el director de Desenvolupament Corporatiu de Cambra d’Espanya, Andrés Pereda, amb el retard en l’aplicació de les inversions i la concessió d’ajuts. Aterrant en allò concret, aquesta és la situació:

La de la construcció és una de les activitats que, a priori, més es pot veure beneficiada pels fons europeus. Ni més ni menys que 35.000 milions d’euros haurien d’anar a parar a les empreses del sector, segons explica el president de la confederació nacional (CNC), Pablo Fernández, «perquè la major part de les actuacions que es duguin a terme necessiten l’execució obres». No obstant això, les grans expectatives que s’han aixecat podrien quedar en res per qüestions tan simples com la burocràcia i els càlculs matemàtics elementals. El sector factura 110.000 milions d’euros a l’any i compta amb 134.000 empreses que donen feina a 1,3 milions de treballadors.

El Govern llançarà «aviat» la convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) per al sector de l’automoció, que mobilitzarà 2.975 milions d’euros de la UE i 12.000 addicionals més d’inversió privada. Aquests fons facilitaran la transformació del sector de l’automoció a Espanya, el segon productor europeu i el novè del món. El Govern estima que el Perte podria generar 140.000 treballs i una contribució al PIB entre l’1% i l’1,7%, així com arribar als 250.000 vehicles elèctrics matriculats el 2023 i entre 80.000 i 110.000 punts de recàrrega. La facturació del sector frega els 60.000 milions d’euros, i hi ha un centenar de fabricants que generen 70.000 llocs de treball.

El sector agroalimentari és un dels que genera més volum econòmic i de treball, amb una facturació de 130.000 milions d’euros, 430.000 treballadors i 30.500 empreses. La Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (Fiab) valora el Perte per al sector, que contempla una inversió pública de 1.000 milions d’euros fins a l’any 2023, estant previst que generi un impacte d’uns 3.000 milions d’euros, estimant-se a més la creació de 16.000 llocs de treball. Tot i això, el director general de l’organització empresarial, Mauricio García, confia en què l’assignació per a la indústria es vegi complementada amb ajudes, en considerar-la insuficient.

El turisme és un dels sectors que ha patit amb més virulència la crisi sanitària. Durant la pandèmia ha deixat de facturar 170.000 milions d’euros per quedar-se, el darrer any, en 90.000, fet que suposa un 42% menys que abans de la pandèmia. D’aquesta activitat en depenen 154.000 empreses i 2,2 milions de llocs de treball. El vicepresident executiu d’Exceltur, José Luis Zoreda, destaca que el sector tenia dipositades moltes esperances en els 3.400 milions assignats pel Govern, però a l’hora de la veritat, les expectatives se n’han anat en orris.

El del metall és un sector molt atomitzat, amb gran presència de pimes i micropimes, que tenen més dificultats a l’hora d’optar als fons europeus. En concret, es tracta de 220.000 firmes amb 1,5 milions de treballadors, que facturen al voltant de 204.000 milions d’euros. Segons expliquen des de la patronal nacional Confemetal, presidida per José Miguel Guerrero, ensopeguen amb grans traves en forma de tràmits burocràtics, en part relacionats amb un model de repartiment d’ajudes descentralitzat, que han de portar a terme les comunitat autònomes.

El tèxtil compta amb 3.800 empreses que donen feina a 47.000 treballadors i facturen per sobre dels 6.000 milions d’euros. El vicepresident de la patronal nacional, Pepe Serna, explica que el sector veu amb cert escepticisme la percepció dels fons europeus. Segons les seves paraules, «hi ha ajudes, com els 3.000 milions d’euros que es destinaran a la digitalització, a la qual sí que es poden acollir les empreses de manera individual. No obstant això, continuem esperant que es pugui posar en marxa el Perte que hem estat negociant amb l’administració, relacionat amb l’economia circular, per veure si com a sector podem obtenir més beneficis».

Per a la joguina, els fons europeus estan passant més aviat desapercebuts. Amb una facturació de 1.600 milions d’euros, 240 empreses i 4.500 empleats, el sector, com a tal, no ha identificat oportunitats que s’adaptin a les necessitats específiques. El director general de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (Aefj), José Antonio Pastor, explica que «no estem veient programes als quals es puguin acollir les pimes en matèria de renovació de maquinària, motlles, processos de fabricació, desenvolupament de nous productes o relocalització, més enllà del que ja hi havia amb anterioritat».

El calçat és un altre dels sectors que més noten l’impacte de la pandèmia, fins al punt d’experimentar un descens de la facturació de prop de 900 milions per situar-se al voltant dels 2.600. El sector aglutina 500 empreses que donen feina a 27.700 treballadors. La presidenta de la Federació d’Indústries del Calçat Espanyol (Fice), Marián Cano, destaca que el sotrac experimentat és el que ha propiciat que les empreses tinguessin grans expectatives dipositades sobre els fons europeus, però, a l’hora de la veritat, la cosa s’ha complicat.

El de la ceràmica és un sector integrat per 123 empreses que, en conjunt, facturen 3.300 milions d’euros i generen un volum d’ocupació de 16.000 treballadors. Des de l’Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics (Ascer), entitat presidida per Vicente Nomdedeu, recorden que l’esperit dels fons europeus és donar suport a reformes estructurals dirigides a modernitzar les economies dels Estats membres i potenciar la seva competitivitat futura, basant-se en eixos com la descarbonització i la digitalització.

Els fons Next Generation es presenten per al sector elèctric com una oportunitat per millorar la resposta de la societat davant d’efectes adversos econòmics i climàtics, amb una menor dependència energètica exterior. Així ho assenyalen des de l’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica (Aêlec), les companyies associades de la qual han presentat 351 projectes relacionats amb la transició energètica i digital per un valor de 47.000 milions d’euros.

El sector de la logística i el transport està format per 197.000 empreses que facturen 45.000 milions d’euros i donen feina a prop d’un milió de persones. Tot i això, de moment no s’està beneficiant del desplegament de fons comunitaris. Així ho assegura Francisco Aranda, president de la patronal Uno, que destaca: «Som una activitat molt transversal, i mentre esperem que es compleixi la paraula en l’assignació de partides específiques, de moment ens estem havent de conformar amb recórrer a apartats genèrics».