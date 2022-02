Tot són facilitats. Comprar des del sofà, rebre la comanda a la porta de casa teva, amb terminis de lliurament gairebé immediats i amb opció de retornar-los sense cap cost. Amb aquests potents reclams (i amb la inestimable ajuda de la pandèmia), el comerç en línia ha superat les barreres inicials i s’ha establert com un canal més per a l’usuari.

Segons Statista, aquest sector va tancar el 2021 amb unes vendes de més de 23.000 milions d’euros a Espanya i la previsió és que continuï creixent amb força a curt termini, arribant als 28.700 milions el 2025. Així mateix, l’Observatori Cetelem sobre comerç electrònic conclou que la despesa mitjana per persona també ha augmentat amb força en els últims temps, i els 2.336 euros de mitjana de l’any passat superen les xifres de 2019 i 2020 en més d’un 10%.

Tot aquest volum de negoci requereix un engranatge logístic que funcioni com un rellotge suís, ja que optimitzar aquesta partida és clau per a ser competitiu en preu i en temps de lliurament, els dos factors més determinants en el procés d’elecció de compra en línia. Però hi ha un punt que està fent trontollar tot el castell de naips que s’aixeca cada vegada que un usuari fa «clic» en el botó de comprar: les devolucions.

S’estima que un terç de totes les compres es retorna, i en sectors de gran pes en l’e-commerce com la moda o el calçat, la ràtio es dispara fins a superar el 50%. És a dir, un de cada dos repartiments són rebutjats. El problema és tan gran que el sector li ha posat nom propi: logística inversa. Així anomenen el procés de devolució, que dispara tant els costos per als grans venedors com l’impacte ecològic que emana d’aquesta indústria, ja que impedeix optimitzar rutes al mateix nivell que els lliuraments.

Més pel primer que pel segon, companyies com Amazon o Walmart estan experimentant noves vies per a esquivar els sobrecostos que provoquen les devolucions. En alguns casos en els quals l’article adquirit és molt barat, arriben a reintegrar els diners al client sense reclamar el lliurament del producte. Una política arriscada, però que exemplifica el pes que tenen les devolucions en els comptes de resultats d’aquests gegants digitals: és més car anar a buscar-les que «regalar-les».

Segons Cristian Castillo, professor d’Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en logística, aquest procés de recuperació «pot suposar fins al 4% de la facturació d’una botiga en línia» i s’ha convertit en un «autèntic maldecap» per a aquestes companyies.

Segons explica aquest professor, les devolucions presenten dos grans problemes. D’una banda, obliguen a introduir el factor humà en el procés perquè és necessari revisar el producte retornat, i això desbarata el cost econòmic. I per un altre, perquè l’article rebutjat hauria de ser retornat a origen «i ningú, ni l’Amazon de torn ni el fabricant, vol assumir aquest cost de tornada», afegeix.

Així, després de fabricar-se a la Xina, creuar l’Índic i el Mediterrani i esperar en una nau industrial a ser comprat per un usuari en línia, molts articles tornen a aquesta penúltima casella sense que ningú vulgui responsabilitzar-se d’ells. «Aquests són els productes que s’acaben destruint», afegeix Castillo en referència als articles publicats en premsa que revelen que Amazon destrueix diàriament milers de productes pràcticament en perfecte estat. Per a evitar aquest extrem, ara està comercialitzant palets que emplena de devolucions i ven, sense revisar els seus productes, amb grans descomptes a detallistes o particulars.

La petjada ecològica

El professor expert en logística defensa que, al marge del cost, «la petjada ecològica» d’aquest procés «és una barbaritat» i «obliga l’ecommerce a transicionar». Segons ell, «continuem arrossegant idees de quan ningú comprava en línia i calia superar barreres oferint lliuraments ràpids i devolucions gratis». Conclou que «ha d’acabar», però el problema, apunta, és que «cap empresa voldrà ser la primera a restringir perquè s’arrisca a ser castigada pel consumidor», reflexiona.

Les dades de Cetelem posen també el focus en l’usuari. El 85% coneix punts de recollida i lliurament, que eviten desplaçaments, però només el 55% els utilitza. A més, el termini de lliurament considerat «normal» ha baixat de 5,5 dies a només 4 i la comoditat de la devolució cada vegada es valora més.