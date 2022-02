Unió de Pagesos insisteix a denunciar el «mal funcionament» de l’assegurança de compensació per pèrdua de pastures i critica la «manca de voluntat» de l’Administració per millorar-la després de reiterades peticions. L’organització agrària afirma que els últims anys «el resultat de la detecció de la sequera no s’ha correspost amb la realitat». Segons Unió de Pagesos, els resultats recollits pel sistema de detecció de sequera, a través d’un satèl·lit, «no han reflectit el nivell de la manca de pastures, molt més alt, constatat pels ramaders». A la vegada, el sindicat alerta que en l’assegurança que es va contractar el setembre passat «hi ha una gran davallada pel que fa als animals inclosos a causa del mal funcionament i del preu elevat».

Unió de Pagesos considera que el fet que tant Enesa com Agroseguro i el Departament d’Acció Climàtica no facin cap pas per millorar aquesta assegurança «demostra manca de voluntat», ja que «tot i les peticions reiterades perquè es canviï continuarà funcionant de la mateixa manera», adverteix. L’organització agrària va denunciar a finals de l’any passat el «mal funcionament persistent». Així mateix, va alertar que el resultat de la detecció de la sequera el 2021 va ser d’un nivell de pastures fins i tot superior a la mitjana dels darrers anys a gran part de Catalunya, amb l’excepció d’algunes comarques de Girona i Barcelona, mentre que «la realitat va ser que els nivells de vegetació eren inferiors tant en àmplies zones de muntanya com en la resta del territori», segons el sindicat. Unió de Pagesos exigeix a les administracions una millora en la detecció de la pèrdua de pastures tenint en compte que els afectats són els sectors ramaders extensius, més sensibles perquè estan localitzats majoritàriament en zones amb limitacions naturals, tant de muntanya com en la resta del territori.