Les aerolínies fan un pas de gegant per a impulsar la reactivació del sector a Espanya després de l’aturada provocada per la pandèmia en els dos últims anys. Les companyies aèries confien en la recuperació del turisme i la programació de vols que han dissenyat per a aquesta temporada d’estiu superarà els anivellis prepandèmia, amb una oferta de seients major a la de l’estiu de 2019.

Les aerolínies tenen previst posar a la venda un total de 220 milions de seients durant la pròxima temporada d’estiu (entre finals de març i finals d’octubre), un 3,6% per sobre dels nivells que va haver-hi just abans de la pandèmia de Covid-19, segons els registres d’operacions programades d’Aena, el gestor de la xarxa d’aeroports a Espanya. “Ara s’han d’omplir aquests seients amb viatgers. Però sense seients, no hi ha passatgers. El primer pas s’ha donat”, apunten fonts d’Aena. Les aerolínies completen la reactivació i porten la seva oferta de vols als nivells prepandèmia, però el sector aeri dona per fet que aconseguir el nombre de passatgers previs a la crisi trigarà més, i no recuperarà tota la demanda de viatgers fins a 2023 o 2024. Les aerolínies van operar en la temporada d’estiu de 2020 a penes un 40% dels vols previs a la pandèmia.