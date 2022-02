Les empreses que operen a Espanya triguen 15,2 dies de mitjana a pagar als seus proveïdors. És el càlcul que realitza la base de dades Informa D&B a partir de la informació recopilada l’últim trimestre de l’any passat de la comptabilitat de milers de societats, que mostra d’una banda que el país respecta en general l’obligació de pagar en un termini màxim de 30 dies, però per un altre, que figura entre els noms que estan a la cua quant a celeritat en els pagaments. Les empreses espanyoles triguen 1,6 dies més a pagar que la resta de grans economies europees, una diferència una mica pitjor a la de l’anterior trimestre (1,3).

Espanya és, en concret, la tercera gran economia que més lent paga, amb Portugal (25,9 dies de mitjana) i Itàlia (17,6) per davant i amb França (14,8) i el Regne Unit (14,4) per darrere. L’informe, que analitza la situació de 9 països europeus, indica que aquests cinc estats europeus es queden per sota de la mitjana, que se situa en els 13,6 dies de retard. De fet, excepte el Regne Unit, que es va incorporar a aquest grup en el primer trimestre de l’any passat, en la resta ja és habitual aquesta posició a la cua.

Tal com recull l’agència de notícies Europa Press, en l’altre costat de la balança estan Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i Irlanda: el primer a molta distància de la mitjana europea (poc més de 4 dies) i ja assentat en aquesta posició de líder, i l’últim tan a la frontera amb 13,1 dies, que s’ha passat mig any figurant entre els països de més lent pagament.

Lleugera pujada

En el cas concret d’Espanya, la mitjana empresarial dels últims tres mesos de l’any empitjora en cinc dècimes la marca del tercer trimestre (15,1 dies), després de diversos períodes de millora. En començar 2021, de fet, les empreses espanyoles trigaven a pagar 16,2 dies de mitjana. La tendència europea es manté a la baixa des de finals del 2020, estant ara la mitjana gairebé 1 punt per sota de la de llavors.

«Durant gairebé 3 anys, el retard mitjà de pagament (RMP) espanyol es va situar per sota de la mitjana europea, a la qual va igualar en el quart trimestre de 2018», analitzen els responsables de Informa D&B.

Hi ha 21,4 dies entre l’economia amb les empreses més ràpides en els seus pagaments i el país amb les societats més lente.