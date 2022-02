Exactament dos anys després que el Govern habilités el mecanisme dels ERTOs covid en el primer estat d’alarma, aquesta eina extraordinàriament disposada per combatre la pandèmia arriba al final. És consens compartit que el recurs ha funcionat i del pic de 3,4 milions de treballadors que van arribar a estar durant el confinament afectats per un expedient temporal d’ocupació, actualment només queden 100.000 persones. I ara, després de dos anys d’un esforç sense precedents de l’erari públic, el Govern ha decidit que les empreses i els treballadors espanyols han de dir adéu als ERTOs covid. El Govern valora acceptar el mes de transició que li demanen els agents socials per passar al nou format.

De moment, no s’ha complert la previsió que molts d’aquests expedients passarien a EROs i els acomiadaments es comptarien per centenars de milers. L’ocupació continua en la tendència ascendent i l’executiu ha decidit que el pacient està prou sa per retirar-li la bombona d’oxigen. Si bé en sectors com ara els hotels, l’aviació i altres derivats del turisme encara els afectats es compten per desenes de milers.

La Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) és contundent en la seva demanda: cal mantenir els ERTOs tal com estan fins al 31 de maig. Segons aquesta associació, la variant òmicron encara batega, els viatges de negocis segueixen sense recuperar-se i el turista de llarg radi segueix sense venir. «Tots aquests factors provoquen que una part important del sector hoteler espanyol no es pugui recuperar fins al maig o el juny», planteja l’entitat, que torna a recórrer a anticipar acomiadaments generalitzats si cau l’escut dels ERTOs tal com estan ara concebuts.

«Sense cap bonificació, probablement l’única solució en molts casos serà acomiadar gent», coincideix el director general del Gremi d’Hotels de Barcelona, ​​Manel Casals. Segons aquest portaveu, el 40% dels treballadors del sector a la capital catalana segueixen amb l’ocupació suspesa temporalment (de manera parcial o total), el 25% dels hotels segueixen tancats i l’ocupació no passa del 30%. «Encara ho estem passant molt malament», sintetitza Casals, que a més d’aquest problema anticipa un considerable «caos burocràtic» quan els empresaris sol·licitin els nous ERTOs que sí que preveu la reforma laboral.

«Feina no ens falta», reconeix la ponent del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, Aurora Rodés. «Les empreses estan preocupades i el que més espanta és la transició», afirma. Els canvis -allò desconegut- generen una inevitable incertesa i aquests arriben en un març calent per a les empreses: el període de vacatio legis de la reforma laboral acaba i ja no es poden fer contractes d’obra i servei, una pràctica que l’any passat representava el 40% de la contractació. Entra en vigor la nova pujada del salari mínim, amb efecte retroactiu a 1 de gener. I a això se sumen la transició als nous ERTOs.

Part dels gremis i patronals tenen dubtes sobre el nou mecanisme habilitat en la reforma laboral perquè per en determinats supòsits preveu menys ajudes públiques en conceptes d’exoneracions. Si bé cobreix amb la mateixa intensitat aquells casos de força major, no és tan garantista per a les companyies en cas de caigudes de facturació o no recuperació de la demanda, el problema actual d’alguns sectors.

L’exemple del Mobile

La patronal Pimec advoca clarament davant aquest escenari per allargar la bombona dels ERTOs covid fins a Setmana Santa. «El turisme internacional, especialment l’asiàtic d’alt poder adquisitiu, i el de negocis encara no està recuperat», apunta la seva directora de relacions laborals, Ariadna Guixé. Com a mostra, el Mobile World Congress que comença precisament el 28 de febrer i que serà més multitudinari que el de l’any passat, però encara no sobre cotes prèvies a la covid.

Les previsions més optimistes, del portal de reserves eBooking, asseguren que l’ocupació arribarà al 90% durant el congrés. El Gremi d’Hotels de la ciutat que l’acull, però, rebaixa aquestes perspectives fins al 60%.

Segons explica el Gremi de Restauració de Barcelona, no renovar els ERTOs en el seu sector i especialment a Barcelona és donar una crisi que encara cueja per resolta. «És deixar desemparades les empreses i els treballadors, quan encara no s’ha recuperat la normalitat perquè encara no s’ha recuperat el mercat de la mobilitat internacional», exposa el director d’aquesta entitat, Roger Pallarols.