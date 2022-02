El sector bancari ampliarà els horaris d’atenció presencial, introduirà canvis en l’atenció telefònica i oferirà formació a treballadors i clients per combatre l’exclusió financera. Aquests són els principals punts que inclou el decàleg que han signat aquest dilluns l’Associació Espanyola de Banca (AEB), la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc), juntament amb el govern espanyol i el Banc d’Espanya. La ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha qualificat l’acord de «molt important», especialment per a les persones més grans i als col·lectius més vulnerables, i ha informat que el nou protocol d’actuació es tramitarà com a projecte de llei al llarg del mes de març.

El decàleg signat ahir respon a les darreres exigències dels usuaris del sector –amb l’impulsor de la campanya ‘Són major, no idiota’, Carlos San Juan, com a cara visible-, que han vist com el tancament d’oficines i la reducció dels horaris d’atenció es traduïa en un risc d’exclusió financera per a certs grups de persones.

El document inclou propostes com l’ampliació dels horaris d’atenció presencial de nou del matí a dos del migdia per als serveis de caixa, així com el tracte preferent a la gent gran en les sucursals, sobretot en aquelles oficines amb una altra afluència. En matèria d’atenció telefònica, es fixa un horari que vagi com a mínim de les nou del matí a les sis de la tarda, amb l’afegit que les trucades no poden tenir costos addicionals i hauran de ser atesos per una persona física.

Pel que fa a la formació, les associacions bancàries es comprometen a oferir educació financera, digital i de prevenció de fraus als clients pels canals que resultin més adequats. Les accions de formació també es duran a terme a les oficines, on es donaran indicacions específiques per atendre als col·lectius més vulnerables.

En matèria d’accessibilitat, els bancs també accedeixen a millorar i simplificar els seus dispositius i aplicacions, posant a disposició versions amb diferents idiomes i amb interfícies més intuïtives. A més, es repararan els caixers fora de servei per assegurar que tornen a funcionar en un termini màxim de dos dies.

Per tal que tots aquests punts es compleixin, s’ampliarà l’objecte de l’Observatori d’Inclusió Financera per fer un seguiment de les mesures adoptades.

Durant la signatura del decàleg, Calviño va celebrar l’acord amb el sector bancari i va subratllar la necessitat «d’evitar la deshumanització de les relacions personals».