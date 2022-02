La bretxa salarial de gènere va caure per cinquè any a Catalunya el 2019 i es va situar en un 20,6%, el valor més baix de la sèrie històrica, que recull dades des del 2008, segons un informe elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu. Les dones catalanes van cobrar prop de 500 euros menys al mes que els homes, un descens d’1,5 punts respecte al 2018 que s’explica per l’increment del Salar Mínim Interprofessional, que va créixer un 22,3% aquell any.