El sector agroalimentari català sembla immune a pandèmies i canvis dràstics com el que va suposar el Brexit.

Segons les dades donades a conèixer ahir, les exportacions catalanes de productes alimentaris van superar per primera vegada els 12.000 milions anuals (12.878,07 milions d’euros) després de créixer el 12,34% en valor i un 10,12% en volum. Catalunya és la comunitat autònoma que més productes agroalimentaris exporta per davant d’Andalusia, i augmenta les seves exportacions per sobre de la mitjana de l’Estat (12,34% de Catalunya enfront del 10,70% de mitjana a Espanya). Les vendes de productes agroalimentaris catalans en l’exterior durant 2021 van representar el 21,78% del total de les exportacions agroalimentàries d’Espanya i el 15,99% del conjunt de les exportacions catalanes.

El número de països al s qual s’exporta es manté estable (191), sent França primer destíseguit de Xina, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, tot i que Xina decreix un 13,37%.