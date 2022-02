El Govern ha consensuat amb patronal i sindicats un mes de transició per a les empreses que actualment continuen cobertes per un erto covid. L’actual i última pròrroga vencia el 28 de febrer i ara l’Executiu allarga el termini fins al 31 de març perquè aquelles companyies que requereixin seguir amb un expedient transitin cap als formats aprovats en la reforma laboral. L’Executiu ha escoltat les demandes dels agents socials, malgrat les seves primeres reticències, i habilitarà un mecanisme ‘pont’ de quatre setmanes per a donar cobertura a les companyies mentre planifiquen i negocien amb els seus treballadors un nou erto, després de la fi de dos anys de pròrrogues, segons confirmen diverses fonts del diàleg social.

Les societats hauran de cursar un nou expedient i tindran fins a l’1 d’abril per a registrar-ho davant l’autoritat laboral competent. La previsió de l’Executiu és portar aquest mecanisme transitori al Consell de Ministres d’avui, l’últim ordinari abans que finalitzi la pròrroga el 28 de febrer. Un total de 104.363 treballadors segueixen afectats actualment per alguna mena d’erto covid.

El Govern ha accedit a aquesta ‘mini prorroga’ que li demanaven empresaris i treballadors, però també ha decidit rebaixar les actuals exoneracions dels ertos covid durant el mes de març per a accelerar la transició. L’esquema d’ajudes queda de la següent manera: Les exoneracions de quotes per a les empreses baixen del 80% al 60%, sempre que hi hagi plans de formació. Si no hi ha plans, el percentatge baixa al 20% en empreses de 10 o més treballadors i al 30% en el cas de tenir menys plantilla, la qual cosa suposa en tots dos casos una reducció del 20%.

A més d’aquest «extra» d’un mes per a les empreses, una altra qüestió que aprovarà avui el Govern és el blindatge de les prestacions dels treballadors que actualment estan en erto. Les condicions de protecció es mantenen en els mateixos termes, tant per als ertos covid, com per als autoritzats a Canàries arran de l’erupció volcànica de Cumbre Vieja, així com la prestació extraordinària per a les persones amb contracte fix discontinu.

El pacte aconseguit entre el Govern i els agents socials també inclou una prolongació de les ajudes per al col·lectiu de treballadors per compte propi. Aquí la Seguretat Social ha eliminat la possibilitat de compaginar activitat i cobrament de la prestació extraordinària o ordinària, alguna cosa que venia imperant des de fa mesos. I com a contrapart, els 110.000 autònoms que estaven ingressant aquestes ajudes podran descomptar-se des de març i fins a juny parteix de la seva quota. Concretament el 90% al març, el 75% a l’abril, el 50% al maig i el 25% al juny.

Escrivá també ha decidit mantenir l’accés a cobrar la prestació extraordinària en cas que un autònom es vegi obligat a tancar la seva activitat a causa d’una decisió administrativa.