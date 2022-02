El Govern preveu prorrogar les rebaixes fiscals del rebut de la llum mentre el preu de l’electricitat segueixi en els nivells actuals. «En la mesura en què això segueixi en forquetes de preu com les que estem veient, el Govern mantindrà el suport fiscal als consumidors», va assegurar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, després d’una reunió amb la comissària d’Energia, Kadri Simson. Fins al 30 d’abril de 2022 la factura inclou un IVA reduït (10%) per als contractes que no superin els 10 quilowatts de potència i sempre que el preu mitjà del mercat majorista en el mes anterior sigui superior als 45 euros per megavat-hora i tots els perceptors del bo social. També caduca en aquesta data, la rebaixa de l’Impost Especial a l’Electricitat al 0,5%. Mentre que alguna cosa abans, a la fi de març, finalitza la suspensió de l’Impost del 7% a la producció d’electricitat.