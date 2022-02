Les exportacions agroalimentàries de les comarques gironines van caure un 2,42% el 2021 en comparació a l’any anterior arrossegades pel retrocés del sector carni, segons l’informe que va presentar ahir el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, conjuntament amb la promotora dels aliments catalans (Prodeca). L’estudi analitza les exportacions catalanes en funció de set categories o sectors: carn i embotits, fine food o multiproducte, fruita i horta, olis vegetals, vi i cava, peix i marisc, cereals i molineria o altres (inclou tabac, plantes vives o floricultura).

El factor determinant a la demarcació de Girona ha estat la davallada en les exportacions del sector de la carn i els embotits, que representa el 75% del valor del mercat total. El sector carni va exportar per un valor de 2.078 milions d’euros el 2021, un descens del 4,76% respecte de l’any anterior (2.192 milions). Pel que fa al volum, les exportacions també decreixen. De les 841.623 tones del 2020, a les 802.015 tones del 2021.

Aquesta dinàmica es pot explicar en gran part per la dràstica baixada del principal mercat del sector, el xinès. La venda de productes carnis a la primera potència econòmica mundial va caure un 30% respecte al 2020, fins als 568 milions d’euros. Els següents països on més es va exportar carn van ser França (355 milions), Japó (132 milions) i Corea del Sud (101 milions i un increment del 111%).

La tendència de Girona del sector carni s’oposa a la catalana, on les exportacions es van pràcticament mantenir en relació amb el valor (+0,17%) i van augmentar amb relació al volum (+3,63).

La resta de sectors per ordre d’importància segons el valor de les exportacions, van ser el sector fine food o multiproducte, amb 258 milions i un creixement del 3,31%, el sector relacionat amb la flor i les plantes, 91,35 milions d’euros i una variació positiva entre 2020 i 2021 de 9,68%. A aquests sectors el segueixen la fruita i l’horta (55,11M i +41%). L’augment de l’exportació de la poma, que es va multiplicar per 3 el darrer any, va produir un increment interanual del 134%, amb un valor total de 37,08 milions d’euros. L’àmbit del peix i el marisc també va augmentar les seves vendes l’exterior (32,78 M i un augment del 19%).

L’únic sector que va veure una reducció, amb el de la carn, va ser el dels cereals. Les exportacions van caure un 5,41% fins als 22,56M. La resta de sectors, vi i cava i olis vegetals, van experimentar un creixement del 39% i quasi el 8% respectivament.

Pel que fa al pes de les exportacions gironines respecte a les catalanes, la demarcació va representar un 21% del total. Els sectors amb més pes gironí van ser el carni, on el 45% de les exportacions corresponen a Girona, el fine food multiproducte, amb un 15%, i peix i marisc amb un 10%. La resta de sectors tenen un pes inferior al 10% respecte al total català.

Quant als països on més s’exporten productes agroalimentaris des de la província de Girona, la Xina és el principal importador amb 578 milions d’euros, bàsicament de carn, seguit de França amb 551 milions i Itàlia amb 156. La gran majoria de grans importadors agroalimentaris coincideixen amb els del sector carni per la seva preponderància en el mercat.

En total, es van exportar productes agroalimentaris a 148 països, el pes majoritari dels quals va ser la Unió Europea. El mercat comunitari va significar el 54’5% de les exportacions, mentre que la resta de països es van quedar amb el 45’4% restant.