L'obra nova s'ha encarit un 9% a les comarques gironines durant el 2021, però el preu dels habitatges ha baixat perquè cada vegada són més petits. Ho constata l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Allà on més clara es veu aquesta tendència és a Girona ciutat, perquè ara un pis de 83 metres quadrats a la ciutat costa 313.607 euros. Fa un any, el preu mitjà s'enfilava gairebé fins als 351.000 euros, però aleshores la superfície era de gairebé 90 m². L'informe també subratlla que, a la demarcació, les cases unifamiliars representen el 20% de les noves promocions. Un percentatge que dobla, i en alguns casos triplica, el de la resta de zones de Catalunya.

L'estudi que fa anualment l'APCE es focalitza en els habitatges de nova construcció. En total, arreu de Catalunya s'han analitzat 1.015 promocions d'obra nova, que es troben repartides en 94 municipis. En total, sumen 6.294 habitatges en venda (el 91% dels quals són pisos). A les comarques gironines, l'estudi inventaria 112 promocions. En total, inclouen 1.927 habitatges, dels quals el 27,7% (533) estan a la venda. Els restants, encara tenen l'obra en marxa o bé ja s'han comprat sobre plànol. D'entrada, allò que crida l'atenció és una dada que, a priori, pot semblar contradictòria. Perquè durant el 2021 a la demarcació el metre quadrat útil s'ha encarit un 8,8% i ara se situa en 3.722 euros. Però per contra, el preu dels habitatges nous ha baixat en un 3% (arreu de les comarques gironines, de mitjana, és de 321.594 euros).

Al darrere d'això, tanmateix, hi ha una explicació clara. Cada vegada es fan pisos i cases més petits i, en conseqüència, el seu preu baixa. Segons recull l'informe de l'APCE, a les comarques gironines ara la superfície dels habitatges nous és gairebé un 10% menor en comparació amb la del 2020 (en concret, se situa als 86,6 m²). Allà on es veu més clara aquesta tendència és a Girona. Els 56 habitatges en venda que hi havia a la ciutat el 2021 -en aquest cas, tots eren pisos- tenien 83 m² de mitjana. En comparació amb un any enrere, aquesta superfície havia baixat un 6%. I de retruc, també ho havien fet els preus. En aquest cas, el percentatge se situa en un 10%.

La cuina americana s'imposa

Pel que fa a qualitats, l'estudi de l'APCE destaca que cada cop més la cuina americana s'imposa en el cas dels pisos que tenen fins a tres habitacions. També, perquè l'espai mana. El president de l'APCE, Xavier Vilajoana, explica, però que això també obeeix al fet que «la gent cuina cada cop menys a casa» o bé «que no els fa res compartir l'espai de menjador amb la cuina». A més, cada vegada els compradors de pisos demanen que hi hagi trasters i zones enjardinades amb piscina comunitària. En aquest cas, el president de l'APCE, ho vincula directament amb la covid-19. «Creiem que és conseqüència de la nova manera d'entendre la llar, provocada sobretot per la pandèmia; això fa que aquestes demandes cada vegada siguin més significatives», exposa. I això, també lliga amb el fet que, segons exposa, la gent també estigui més disposada a «perdre superfície interior» per guanyar metres de terrassa.

Fins al 20%, cases

De l'estudi de l'APCE també crida l'atenció que, de les noves promocions analitzades a les comarques gironines, el 20% són cases unifamiliars. El president de l'associació explica que, de fet, aquest percentatge «dobla, i fins i tot triplica», el que hi ha en altres zones de Catalunya.

Increments «moderats»

Per a aquest 2022, els promotors afirmen que l'obra nova registrarà increments «moderats». Més o menys, en la mateixa línia que els de l'any passat, com ha precisat el president de l'entitat a Girona, Miquel Puig. L'informe de l'APCE, per últim, també analitza mitjanes de preus a zones turístiques de la demarcació. Allà on són més elevats és a la Costa Brava Sud, a la zona de Blanes i Lloret de Mar, on per un pis de 80 m² es paguen 397.848 euros. Arreu de la demarcació, el preu mitjà d'un pis d'aquesta superfície és de 301.718 euros. I en el cas de les cases unifamiliars, una de 155 metres quadrats ja s'enfila més amunt del mig milió d'euros.