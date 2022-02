Més de 34.000 gironins es poden beneficiar de l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.000 euros en 14 pagues, segons un informe del sindicat CCOO basat en les dades de l’Enquesta de Població Activa.

L’estudi recull que l’any 2019 una mica més de 34.000 ciutadans de la demarcació cobraven un salari inferior a l’SMI del 2022, aprovat aquest febrer.

Segons la distribució per sectors, el més beneficiat seria el sector serveis. El 2019 hi havia 29.000 empleats en aquest àmbit a comarques gironines que cobraven per sota el topall mínim establert aquest any. El seguien, a molta diferència, la indústria, amb 2230 treballadors, i l’agricultura, amb 1.950.

En la distribució per edats, el jovent, comprès entre els 16 i els 34 anys, seria el que més veuria millorada la seva situació. Fins a 17.325 joves estaven per sota el nou llindar establert.

Pel que fa a la distribució per gènere, hi haurà més dones beneficiades que homes. En total 19.180 gironines es veuran beneficiades segons CCOO, enfront dels 14.980 gironins.

En relació amb la tipologia contractual, el nombre més gran de contractes per sota l’SMI actual l’any 2019, eren de caràcter temporal, 14.450, seguits per la contractació indefinida, amb 11.680 contractes.

A nivell català, el sindicat espera que la mesura acabi beneficiant un total de 300.000 persones.