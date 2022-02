L’expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona Antoni Negre i Villavecchia ha mort aquest dimarts. Membre destacat de la burgesia catalana, va presidir la Cambra des del 1991 i fins al 2002. La institució ha posat en valor el seu treball per «defensar els interessos generals de l’economia» i el seu compromís per fer de la Llotja de Mar de Barcelona la seva seu corporativa.

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha lamentat la seva mort en un tuit recollit per Europa Press en el qual l’ha descrit com un «professional compromès amb l’economia del país».

Lamento la mort d'Antoni Negre, president de la @cambrabcn entre el 1991 i 2002, i també de @cambrescat i d'Eurocambres. Professional compromès amb l'economia del país, va ajudar a posar les bases de l'èxit actual de @Fira_Barcelona. El meu condol a la família i amistats. — Roger Torrent i Ramió 🎗 (@rogertorrent) 22 de febrero de 2022

Retirat de la vida activa a causa d’un desafortunat accident domèstic que el va tenir en estat de coma induït durant més de tres mesos, Negre va influir decisivament en el destí de la Cambra, organisme del qual desconfiaven les patronals.

També va ser un dels impulsors del creixement de la Fira de Barcelona, amenaçada per la madrilenya Ifema i per les lluites protagonitzades per les dues administracions que volien dominar-la: d’una banda, la Generalitat de Catalunya al capdavant de la qual hi havia Jordi Pujol, i de l’altra, l’Ajuntament de Barcelona, del qual Pasqual Maragall era l’alcalde.

Negre era advocat, economista i fill d’una antiga saga d’agents de canvi i borsa de Barcelona, molt coneguts en els anys 50 i 60 del segle passat.