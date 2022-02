El PIB per càpita de Catalunya ha caigut per primer cop el 2020 per sota de la mitjana europea. Segons dades de l’Eurostat, el PIB per càpita de Catalunya va ser del 99% de la mitjana de la Unió Europea, mentre la xifra se situava en el 107% el 2019. Amb aquest descens, el PIB per càpita de Catalunya és el quart més elevat de l’Estat. La primera posició l’ocupa la Comunitat de Madrid, seguida del País Basc i Navarra. Les dades de l’Eurostat apunten que el PIB per càpita de Catalunya va ser de 27.800 euros el 2020, mentre que el de la Comunitat de Madrid va ser de 34.100 euros, el del País Basc de 32.400 euros i el de Navarra de 31.200 euros.