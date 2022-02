La patronal Pimec va demanar ahir que els autònoms es puguin deduir més d’un 15% dels ingressos bruts en concepte de «fons de competitivitat» per garantir la supervivència i el creixement del negoci i que aquest percentatge sigui revisable en funció de l’activitat, davant la proposta del govern espanyol que l’ha situat en el 5% en el marc de les negociacions sobre el nou sistema de cotització per a aquest col·lectiu. En una entrevista a l’ACN, la presidenta d’Autònoms Pimec, Elisabet Bach, va reivindicar l’autònom com a «figura tractora» a nivell econòmic, social i de cohesió territorial i com a «figura en evolució» perquè el seu negoci sigui «viable i sostenible en el temps i li permeti guanyar-se la vida».

Bach va apuntar que la detracció del 5% que proposa el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social va en la direcció que proposa la patronal però ha afegit que «no és suficient».